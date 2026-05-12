Educació xifra el seguiment de la vaga en un 35% però manté el silenci sobre les negociacions

El Departament d'Educació i Formació Professional, comandat per la consellera Esther Niubó, ha xifrat el seguiment de la jornada de vaga general educativa d'aquest dimarts en un 35%. Aquestes dades fan referència al personal docent i laboral dels centres educatius públics, i també d'altres serveis del Departament d'Educació, com els territorials o els centrals. Les escoles concertades del país també han estat cridades a l'aturada, convocades pel sindicat USOC, però la conselleria no en disposa de dades de seguiment. D'aquesta manera, doncs, l'efecte de la vaga al conjunt del sistema educatiu ha estat major al 35% esgrimit per Educació.
Mentre la conselleria presenta aquestes dades de seguiment, els sindicats convocants de la protesta -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- han elevat el seguiment de l'aturada en un 70%. Una dada que encaixa més amb les imatges de la manifestació unitària que ha desbordat aquest matí els carrers de Barcelona. Durant la manifestació, en una breu compareixença davant la premsa abans de començar, els representants sindicals han indicat que sí que assistiran a la mesa sectorial d'aquest dijous, tal com els havia demanat la consellera Niubó, però li han demanat una proposta "concreta" per seure a negociar.
Per part de la conselleria no hi ha hagut cap posicionament respecte la petició dels sindicats de presentar una proposta "concreta" en la mesa sectorial de dijous, on també hi són presents CCOO i UGT. De fet, les úniques paraules de la titular de la cartera d'Educació d'aquest dijous han estat aquest matí en breus intervencions a les ràdios del país, en les quals ha insistit que la voluntat d'aquesta reunió de la mesa sectorial és "reconduir la situació" i reduir la tensió existent actualment. La consellera Niubó, però, no n'ha volgut donar més detalls. En plena crisi educativa, doncs, continua imperant el silenci administratiu sobre l'estat de les negociacions o els moviments plantejats per rebaixar el pols.
Menor seguiment que en la vaga del març
D'acord amb les xifres esgrimides per Educació aquesta tarda, el seguiment de l'aturada al conjunt del sistema educatiu català ha estat lleugerament menor al de la vaga del 20 de març, la darrera d'aquestes característiques. En aquella ocasió, segons les xifres presentades, el seguiment de la vaga va ser del 44%. Cal tenir en compte, però, que l'aturada del març posava el punt final a una setmana de vagues, mentre que la protesta d'aquest dimarts obre un cicle de de vagues de tot un mes. Dins d'aquest cicle, mestres i professors estan convocats a cinc dies d'aturada, motiu pel qual el desgast pel col·lectiu és major.
Les dues jornades de vaga comparteixen moltes similituds, però també algunes diferències. Tot i que les reivindicacions són les mateixes que en l'anterior embat, aquesta vegada el clima de tensió educatiu és significativament major. Per una banda, per l'enroc del Govern, que s'aferra a l'acord amb CCOO i UGT com un clau ardent i manté que no hi ha marge pressupostari per millorar el pacte ja assolit. Per altra, les infiltracions policials en una assemblea docent de Barcelona, les quals han provocat un fort terrabastall polític que ha derivat amb la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, davant el Parlament. Dijous serà la primera trobada per acostar posicions entre ambdues parts.