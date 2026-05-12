El «club del 3%» acorrala Jordi Pujol Ferrusola

El fiscal Fernando Bermejo no ha tingut una experiència senzilla en el judici del cas Pujol. De la feina prèvia se n'havia encarregat José Grinda, artífex de la investigació durant més d'una dècada. De fet, eren múltiples les fonts consultades abans de l'arrencada de la vista oral que sostenien les "dificultats" que es trobaria Bermejo a l'hora de provar els fets apuntats per Grinda en l'escrit d'acusació. Tanmateix, però, el fiscal ha tancat aquest dimarts el seu paper al judici amb una intervenció inequívoca sobre ha afermat totes les sospites sobre la família, especialment sobre Jordi Pujol Ferrusola. Els empresaris, diu, li feien pagaments del 3% "com una matrícula per entrar al club".
Bermejo, en tot cas, ha recordat que no s'està jutjant el finançament irregular de Convergència -que ja va ser condemnada en el judici del cas Palau-, sinó que el focus està posat en la família. L'arquitectura del discurs final de la Fiscalia estreny el cercle sobre el primogènit de l'expresident de la Generalitat, perquè ha volgut deixar clar que hi havia tres estrats en l'organització de les presumptes males pràctiques: Jordi Pujol i Marta Ferrusola, a dalt de tot; el fill gran, just a sota; i en tercer lloc, com a "beneficiaris", la resta de germans. S'estén així la percepció, també dins la família, que qui pot pagar el preu més alt en forma de condemna és el Júnior, a qui es demanen 29 anys de presó.
"Als empresaris els convé portar-se bé amb el poder adjudicador", ha insistit el fiscal, que ha recordat que el primogènit va avalar proveïdors en campanyes electorals del partit. Pel que fa als arguments de la defensa -més fora dels jutjats que no pas dins la sala- sobre el fet que el judici pugui ser un atac a Catalunya perquè es jutjava algú que va presidir el país durant 23 anys, ha assenyalat que s'està "defensant la majoria de catalans" perquè eren els Pujol -segons ell- els qui no pagaven a Hisenda com els tocava. L'informe final es basa en la idea que l'origen de la fortuna a Andorra -el que l'expresident va confessar sota el format de deixa el 2014- es troba en la "corrupció política" durant dècades.
En el final de l'acusació, però, Bermejo no ha aportat proves concretes sobre l'origen dels diners. "L'absència de proves documentals no és prova de veracitat, sinó prova d'ocultació de qui té l'obligació d'acreditar l'origen dels fons", ha assenyalat el fiscal. En té prou amb "indicis" per demanar que es condemni els acusats pels delictes d'associació il·lícita, frau fiscal, blanqueig de capitals i falsedat documental mercantil. La falta d'acreditació documental, segons la Fiscalia, serveix per assegurar que és la defensa qui ha de provar que el moviment de capitals és legal. El blanqueig de capitals, ha dit, no necessita que es provi l'origen dels diners, sinó una estructura "indiciària" amb tots els elements.
Quines penes es demanen als acusats?
- Jordi Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 29 anys de presó per falsificació de document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals, associació il·lícita i frustració en l'execució. L'Advocacia de l'Estat li reclama 25 anys de presó per falsedat en document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l’execució
- Mercè Gironès, exdona del primogènit: la Fiscalia li demana 17 anys de presó per associació il·lícita, falsedat documental, delicte contra la Hisenda pública i frustració en l’execució. L'Advocacia de l'Estat també li reclama 17 anys de presó per falsedat en document mercantil, delicte contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l’execució
- Josep Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 14 anys de presó per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental i delicte contra la Hisenda pública. En el cas de l'Advocacia de l'Estat, la petició és de 4 anys i mig de presó per falsedat documental i delicte contra la Hisenda pública
- Oriol Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat no l'acusa
- Marta Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Mireia Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Pere Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Oleguer Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa