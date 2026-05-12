Passar el rasclet a Silicon Valley i aliança amb l'Amèrica progressista: per què Illa va ara a Califòrnia

Aquest dimarts, el president Salvador Illa enceta un viatge institucional a Califòrnia que tindrà una forta càrrega econòmica i política. Es compleixen 40 anys de l’agermanament entre Catalunya i l'estat nord-americà, un soci cada cop més estratègic, i a Palau estan convençuts que aquest és el moment ideal per donar nova embranzida a la col·laboració amb el territori líder de la que encara és la primera superpotència. Califòrnia lidera el PIB del país i és l’estat que té més sufragis en el Col·legi Electoral que al capdavall elegeix el president nord-americà (54 vots electorals de 538). Aquests són els motius d’una visita estratègica.
40 anys d’un lligam estret
El Senat de Califòrnia i el Parlament de Catalunya van acordar l’agermanament el 1986, just quan feia 200 anys de la mort de Gaspar de Portolà, el català que fou el primer governador del territori, el primer antecessor de l’actual governador, Gavin Newsom. Nascut a Os de Balaguer, Portolà va arribar encapçalant una expedició en nom del rei Carles III, va descobrir Monterrey i San Diego, i va arribar fins al port de San Francisco en un dia de molta boira, sembla que sense saber ben bé on arribava.
Els historiadors expliquen que Portolà fou enviat per la corona espanyola per aturar les pretensions russes i angleses sobre el territori, aleshores dins del virregnat de la Nova Espanya. Amb ell hi va anar el franciscà Juníper Serra amb afany evangelitzador. Figures controvertides, per uns un militar que va perpetrar excessos, per altres un aventurer o un visionari. Sigui com sigui, l’aniversari va servir per empènyer les relacions entre Catalunya i Califòrnia. Jordi Pujol va establir una bona sintonia amb el governador d’aquells anys, el republicà George Deukmejian. Ara, Illa refermarà l’agermanament i impulsarà el memoràndum entre tots dos governs signat el 2015.
Amb Illa viatjaran els consellers d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, així com el president de la Cambra, Josep Santacreu; el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero; el director de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, Vicenç Acuña, i el director de l’Hospital de Sant Joan de Déu, Manuel del Castillo.
Engreixar l’aliança en tecnologia i innovació
Califòrnia és líder en tecnologia i IA. El viatge institucional inclourà un seguit de contactes a Silicon Valley amb companyies del sector tecnològic. Illa es veurà amb directius catalans en empreses del sector i emprenedors de Catalunya que han fundat startups a la badia. Mantindrà una reunió amb directius de Nvidia, líder mundial en desenvolupament d’unitats de processament gràfic i tecnolgies d’IA.
També protagonitzarà una trobada amb la comunitat científica de la Universitat d’Stanford, una de les cinc millors universitats del planeta, i amb el BAIR, el Laboratori de recerca en IA de Berkeley, explorant canals de sinergia amb el teixit innovador de Catalunya. Illa també visitarà la bodega Artesa Winery de Codorniu. A Los Angeles, Illa visitarà la planta de Grifols.
Algunes dades de la relació Catalunya-Califòrnia
- Inversió: des del 2015, les empreses catalanes han invertit 80,7 milions de dòlars i han creat 373 llocs de treball a Califòrnia
- Principals empreses catalanes: Mediapro, Jekyll, Sateliotm, Wallbox i Sirarq
- Universitats amb estudis de català: Stanford, Berkeley, Los Angeles i Santa Barbara
- Empreses californianes a Catalunya: des del 2015, han invertit 1.890 milions de dòlars (6.606 ocupacions)
- Principals empreses californianes a Catalunya: Apple, Geogle, Ingram Micro, HP i Synnex
Sinergies ideològiques
Un dels plats forts del viatge tindrà lloc dijous a Sacramento, la capital de l’estat. Illa s’hi reunirà amb algunes de les figures més destacades de la política californiana. A falta de saber si es veurà amb el governador Gavin Newsom, estan confirmades les trobades amb la vicegovernadora Eleni Kounalakis i amb Monique Limon, presidenta pro tempore del Senat californià. Són dirigents del Partit Demòcrata, que domina el govern californià des del 2011.
Precisament Califòrnia és un dels estats que més s’ha enfrontat a la política de Donald Trump i Newsom ha esdevingut un referent de l’oposició a l’Administració republicana. A Palau subratllen la sintonia ideològica de tots dos governs i la seva aposta per preservar les institucions democràtiques i l’ordre multilateral.
Amb la productora dels Obama
Una tercera pota del viatge està vinculada a la projecció cultural i la indústria audiovisual, amb la voluntat de potenciar el projecte Catalunya Media City. El president Illa serà a Los Angeles, on es reunirà amb directius de Walt Disney Company, la productora de Hollywood Lionsgate i del Getty Center, una rellevant institució filantròpica amb una prestigiosa col·lecció d’art. També es visitarà la Higher Ground, productora fundada per Barack i Michelle Obama i que treballa amb Netflix per generar continguts documentals, molts destinats al món educatiu.
La visita conclourà el proper diumenge, després d’una estada que haurà servit per posar al dia les relacions amb totes les potes del poder californià, el tecnològic i de la IA, l’audiovisual i l’explícitament polític. En un moment en què l’estat del Pacífic ha esdevingut, junt al Nova York de Zohran Mamdani, una de les columnes de la democràcia nord-americana, l’Amèrica que no vota Trump.