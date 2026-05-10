El poder de Califòrnia: un soci econòmic clau per Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, començarà aquest dimarts una visita a Califòrnia que té com a objectiu renovar les aliances estratègiques i de cooperació amb aquest estat nord-americà. El viatge es produeix quan fa 40 anys de l’agermanament entre Catalunya i Califòrnia. Per la Generalitat, les relacions amb aquest territori que lidera el PIB dels Estats Units sempre han estat clau.
Les dades sobre relacions comercials entre Catalunya i el país nord-americà no estan segregades per estats, però Califòrnia hi té un lloc destacat. Jesús Buenafuente, director de l’oficina d’Acció a Silicon Valley, explica a Nació la rellevància d’algunes de les empreses catalanes al territori: "La majoria de companyies que es dediquen a l’exportació d’oli o de productes més tradicionals tenen el negoci a la costa est. Venen, sobretot, a Florida i Texas. Califòrnia és a nou hores de diferència, a la costa oest, i és més car exportar per mar".
San Francisco, líder mundial en capital risc
Quin tipus d’empreses va a Califòrnia? Buenafuente explica que són les que no els afecten els aranzels o són de software, com enginyeria de producte i IA, que no els afecta tant arrelar-se en una costa o una altra. "OpenIA, Anthropic, Google, han desenvolupat aquí els seus productes", remarca. Però les empreses catalanes que hi ha són molt rellevants. El delegat d’Acció assenyala una dada clau: San Francisco és la ciutat del món on hi ha més inversió de capital risc privat. Amb molta diferència. Nova York és la segona. "Per start-up que vulguin engegar rondes de finançament és molt atractiu venir a San Francisco", afirma.
Califòrnia en dades
- PIB de Califòrnia: 4,25 bilions de dòlars (2025). Lidera el PIB dels Estats Units (13,8%)
- Capital risc 2025: les empreses d'IA de Silicon Valley van captar 80.000 milions
- Exportacions catalanes 2025: 4.205,6 milions d'euros
- Empreses catalanes que exporten als Estats Units: 3.019
- Sectors catalans exportadors: farmàcia (16,3%), maquinària (13,3%) i perfumeria i cosmètica (12,4%)
El lideratge de Grifols
Grifols, una de les principals empreses del planeta en hemoderivats, és una de les companyies catalanes amb més presència en aquest estat de la costa oest. Disposa de plantes de fabricació a Emeryville, a la badia de San Francisco, i a Los Angeles, així com instal·lacions operatives destacades a Vista i San Diego. Cal tenir en compte que el mercat dels Estats Units -on té 13.000 treballadors- és el 55% dels ingressos de la companyia, segons dades facilitades per Acció.
La farmacèutica va entrar de ple en l’imaginari polític català el 2014, quan el seu màxim directiu, Víctor Grífols, va dir al president Artur Mas: "Tiri endavant. No afluixi". Era als inicis del procés sobiranista. El suposat independentisme dels Grifols va fer córrer rius de tinta. Més endavant, l’empresari va voler matisar les seves paraules, tot dient que volia per Catalunya el mateix poder que… Califòrnia.
Dins del mateix sector mèdic, cal esmentar Werfen, referent en autoimmunologia, una empresa familiar de Barcelona amb molta tradició i que té una divisió a San Diego i un centre tecnològic a Mountain View. És la companyia líder mundial en hemostàsia (tots els mecanismes fisiològics de l’organisme que aturen hemorràgies), tranfusions i malalties agudes.
Fluidra, la companyia que lidera Eloi Planes i referent del sector de les piscines, té un fort arrelament a l’estat des de fa anys. A Califòrnia, Fluidra North America té la seu a la ciutat de Carlsbad i opera amb les marques Polaris, Zodiac i Jandy, molt conegudes en el mercat de piscines residencials i comercials.
La companyia de càrrega de vehicles elèctrics Wallbox té una filial a Silicon Valley. Fa dos anys, el Wallbox Bidirectional Energy va rebre 2,2 milions de dòlars de la Comissió d’Energia de l’estat per instal·lar-hi 120 carregadors bidireccionals Quasar 2 en llars de tot l’estat. També té seu a Silicon Valley la companyia d’enginyeria de producte IDNEO, que ofereix tot tipus de serveis d’enginyeria i disseny a la població de la badia, amb una important especialització en productes de medtech.
Mango, arrelament recent
La companyia de la família Andic va establir-se a l’estat l’any 2023, quan obre la primera botiga a Los Cerritos Center, a Los Angeles. Després van venir el Beverly Center, a Beverly Hills, el Glendale Galleria, a Fashion Valley (San Diego), i a Westfield Valley Fair, a la ciutat de Santa Clara. L’objectiu és estendre’s per la zona de San Francisco i, més enllà de Califòrnia, tenir 65 botigues pròpies als Estats Units.
Masies catalanes a la costa oest
Jesús Buenafuente explica la importància del sector del vi a San Francisco. Sonoma Valley i Napa Valley són les dues valls productores de vins més destacades. Hi ha algunes empreses catalanes que van entrar en aquesta zona els anys 90. Una d’elles és Marimar Estate, de la família Torres, que va inaugurar el celler el 1993, construït amb estil de masia catalana al comtat de Sonoma. La finca es troba a 50 milles al nord de San Francisco. A Napa Valley, hi ha la companyia Artesa, vinculada a Codorniu, que es va establir a Califòrnia el 1991.
La presència californiana a Catalunya
Segons dades d’Acció, entre els anys 2019-23, els Estats Units han estat el principal inversor a Catalunya (el 20% del total), especialment presents en els sectors de les TIC i l’electrònica. L’exemple més representatiu és Intel, que ha creat amb el Barcelona Supercomputing Center un laboratori d’avantguarda per dissenyar microxips per desenvolupar processadors RISC-V de codi obert. És una inversió de 400 milions que s’inscriu en l’esforç per dotar la indústria europea d’autonomia en xips per a IA i cotxes autònoms.
Per la seva banda, Cisco Systems va establir el seu primer centre de disseny de microxips a Europa a Barcelona, al Centre d’Innovació de Cisco. Microsoft també va triar Barcelona per instal·lar un hub d’R+D per a models d’IA. Apple ha situat l’àrea d’Intel·ligència Artificial i Aprenentatge Automàtic (AIML) més potent de la companyia a la UE. I Amazon té deu centres logístics a Catalunya, on ha invertit 5.000 milions d’euros, després d’obrir el primer centre logístic robatitzat a Castellbisbal fa deu anys.
La visita d’Illa té sentit estratègic. El volum de negoci ha anat creixent els darrers anys. Amb els aranzels, el 2025, les exportacions catalanes als Estats Units van recular un 3,4%, però en els cinc anys previs l’economia nord-americana era el cinquè soci comercial de Catalunya, només per darrera d’Alemanya, França, Itàlia i la Xina. S’intueix que el vincle amb Califòrnia anirà a més. El delegat d’Acció subratlla la importància del memoràndum d’entesa entre tots dos governs del 2015, que implica àmbits que van del canvi climàtic a l’economia i que segurament es reactivarà.