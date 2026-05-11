La Fiscalia manté la pena de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola

La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. Les acusacions també mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia els reclama vuit anys de presó. Als advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
Fonts de la defensa consultades per Nació, en tot cas, insisteixen que no s'han aportat "proves concretes" per afermar la duresa de les acusacions. Les mateixes veus determinen que no hi ha missatges, ni tampoc correus electrònics, que permetin plasmar en una sentència el relat de l'escrit de la Fiscalia. Assenyalen, a banda, que tampoc hi ha penedits -una figura que és habitual en casos de presumpta corrupció política- ni tampoc testimonis "creïbles" sobre les activitats de la família. "I, en canvi, sí que hi ha una motivació política real", sostenen aquestes fonts. L'Operació Catalunya ha format part del judici, però no hi ha cap tribunal que s'hagi ofert per investigar-la com a trama.
El gran dubte, més enllà de què ha de passar aquesta setmana, és quin tipus de sentència emetrà l'Audiència Nacional. Una condemna als fills, o alguns dels fills, és l'escenari més probable, encara més després que el pare hagi quedat fora de la causa. "No sé si es poden arriscar a deixar-los anar com a innocents després de catorze anys judicialitzats", remarca un dels implicats en la defensa. L'única certesa, això sí, és que el judici arriba a la recta final amb Jordi Pujol fora de l'equació i amb una probabilitat alta que el seu primogènit, que ja ha tastat la presó -i que continua defensant la legalitat dels seus negocis-, sigui qui s'endugui la pitjor part de tot el procediment.
Fa dues setmanes, després d'una cita amb els forenses de l'Audiència Nacional, el tribunal va decidir deixar Jordi Pujol fora de la causa. El motiu? Les mateixes raons de salut que, al novembre, no va ser suficients per expulsar-lo del procediment. La decisió va arribar, això sí, quan la justícia havia obligat l'expresident, de quasi 96 anys, a desplaçar-se a la capital de l'Estat -ho va fer el dia anterior, amb cotxe i acompanyat per una infermera- per sotmetre's al control mèdic. Ell va assegurar que volia declarar, però finalment el jutge ho va descartar. Es tancava així un periple de 14 anys, i aquest dilluns el tribunal ha dictat l'arxivament de la causa.