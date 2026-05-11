Els empresaris reafirmen que Jordi Pujol Ferrusola intervenia en operacions

Diversos empresaris acusats en el cas Pujol han assegurat aquest dilluns a l'Audiència Nacional que el fill gran de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, va fer d'intermediari en diverses operacions empresarials de les seves companyies i va cobrar factures totalment legals i reals per fer-ho. En concret, responsables d'Isolux, Copisa, EMTE i Famguega han ratificat, a preguntes de les acusacions públiques, que tenia molts contactes amb possibles inversors i era útil per a buscar nous projectes d'inversió, tant a Espanya com a l'estranger. Tots han negat qualsevol comissió irregular per aconseguir obra pública a Catalunya.
L'expresident d'Isolux Corsan Luis Delso ha dit que ell com a president d'una companyia de fins a 13.000 treballadors no controlava que totes les operacions i ha recordat que mai va ser conseller delegat de la companyia, que és qui coneix més el dia a dia del funcionament intern. Sobre els negocis amb Jordi Pujol Ferrusola, sobretot a Mèxic i Gabon, ha dit que el fill gran de l'expresident de la Generalitat era com "un electró excitat" i li proposava molts negocis.
Preguntat per unes donacions a una fundació andorrana vinculada al rugbi, ha dit que no recordava els detalls, però segurament va ser Pujol Ferrusola qui ho va demanar al departament de comunicació de l'empresa. En tot cas, ha dit que Isolux havia patrocinat diversos equips d'handbol, i que fer-ho en el rugbi tampoc era tan diferent. Per últim, també ha negat que s'acollís a l'amnistia fiscal del 2012, com s'assegura en els escrits de la UDEF. Ha dit que no li feia falta perquè mai ha amagat el seu patrimoni a l'estranger.
Guerrero també nega les acusacions
Per la seva banda, el promotor immobiliari Alejandro Guerrero Kandler ha negat rotundament que mai s'hagi presentat a cap concurs públic per obres, serveis o altres tipus de contractes, ja que ell només es dedica a negocis privats. Així, per exemple, ha dit que la inversió a la Torre Europa de l'Hospitalet de Llobregat el 2007 per a fer-hi apartaments turístics, no tenia res a veure amb l'obra pública de la remodelació de la Gran Via.
Preguntat per unes factures molt similars pagades a dues empreses diferents del matrimoni Pujol-Gironès, ha dit que la comissió era la mateixa per a dos projectes de valor similar, cosa que va fer que la facturació fos quasi idèntica, però ha negat que fos duplicada o falsa. També ha negat que ell hagi tingut mai diners a Andorra o a l'estranger, i que tots els pagaments els va fer a i des de comptes bancaris espanyols.