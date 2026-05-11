Recta final del judici als Pujol: sense el pare, tot se centra en què passarà als fills

El judici a la família Pujol arriba al final. Aquesta setmana, un cop liquidades les declaracions dels principals acusats, ja començaran els informes finals de les acusacions -Fiscalia i Advocacia de l'Estat- i de les defenses. Ja no hi ha Jordi Pujol a la causa, de manera que totes les mirades estan posades en els seus fills. I, en especial, en el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, que és sobre qui pesa la petició de presó -29 anys- més elevada. Diverses fonts implicades en el cas assenyalen que, si hi ha una condemna, qui s'endurà la pitjor part serà el fill gran, que en el fons ha estat l'autèntic protagonista de la vista oral. De l'expresident de la Generalitat se n'ha parla més aviat poc, durant les sessions.
Fonts de la defensa consultades per Nació, en tot cas, insisteixen que no s'han aportat "proves concretes" per afermar la duresa de les acusacions. Les mateixes veus determinen que no hi ha missatges, ni tampoc correus electrònics, que permetin plasmar en una sentència el relat de l'escrit de la Fiscalia. Assenyalen, a banda, que tampoc hi ha penedits -una figura que és habitual en casos de presumpta corrupció política- ni tampoc testimonis "creïbles" sobre les activitats de la família. "I, en canvi, sí que hi ha una motivació política real", sostenen aquestes fonts. L'Operació Catalunya ha format part del judici, però no hi ha cap tribunal que s'hagi ofert per investigar-la com a trama.
El gran dubte, més enllà de què ha de passar aquesta setmana, és quin tipus de sentència emetrà l'Audiència Nacional. Una condemna als fills, o alguns dels fills, és l'escenari més probable, encara més després que el pare hagi quedat fora de la causa. "No sé si es poden arriscar a deixar-los anar com a innocents després de catorze anys judicialitzats", remarca un dels implicats en la defensa. L'única certesa, això sí, és que el judici arriba a la recta final amb Jordi Pujol fora de l'equació i amb una probabilitat alta que el seu primogènit, que ja ha tastat la presó -i que continua defensant la legalitat dels seus negocis-, sigui qui s'endugui la pitjor part de tot el procediment.
Quines penes es demanen als acusats?
- Jordi Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 29 anys de presó per falsificació de document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals, associació il·lícita i frustració en l'execució. L'Advocacia de l'Estat li reclama 25 anys de presó per falsedat en document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l’execució
- Mercè Gironès, exdona del primogènit: la Fiscalia li demana 17 anys de presó per associació il·lícita, falsedat documental, delicte contra la Hisenda pública i frustració en l’execució. L'Advocacia de l'Estat també li reclama 17 anys de presó per falsedat en document mercantil, delicte contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l’execució
- Josep Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 14 anys de presó per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental i delicte contra la Hisenda pública. En el cas de l'Advocacia de l'Estat, la petició és de 4 anys i mig de presó per falsedat documental i delicte contra la Hisenda pública
- Oriol Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat no l'acusa
- Marta Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Mireia Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Pere Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Oleguer Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
L'expresident, fora de la causa
Fa dues setmanes, després d'una cita amb els forenses de l'Audiència Nacional, el tribunal va decidir deixar Jordi Pujol fora de la causa. El motiu? Les mateixes raons de salut que, al novembre, no va ser suficients per expulsar-lo del procediment. La decisió va arribar, això sí, quan la justícia havia obligat l'expresident, de quasi 96 anys, a desplaçar-se a la capital de l'Estat -ho va fer el dia anterior, amb cotxe i acompanyat per una infermera- per sotmetre's al control mèdic. Ell va assegurar que volia declarar, però finalment el jutge ho va descartar. Es tancava així un periple de 14 anys que va arrencar quan va confessar la deixa a l'estranger i va començar una etapa de silenci absolut.
L'exclusió de la causa permet a la família assegurar que el llegat polític està protegit, malgrat que després de la confessió se li van retirar tots els honors i va passar a viure en un ostracisme institucional que només es va començar a esberlar després de la pandèmia, quan va tornar a actes públics. Fins i tot l'espai polític de Junts, hereu de Convergència però en etapes distant amb el llegat, ha acabat evidenciant la solidaritat amb l'expresident de la Generalitat. Fins al punt que, fa dues setmanes, va intentar organitzar un acte de suport davant l'Audiència Nacional. No es va acabar fent perquè, segons va detallar el partit, la família el va desaconsellar. Escenes impensables, en tot cas, fa uns anys.