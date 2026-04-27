L'Audiència Nacional exclou Jordi Pujol del judici contra la familia

L'Audiència Nacional ja ha decidit: Jordi Pujol serà exclòs del judici contra la família que, a partir d'aquest dilluns, arrenca la fase decisiva amb les declaracions dels principals acusats. La decisió ha arribat després que l'expresident de la Generalitat hagi passat un examen mèdic a Madrid que, quan va ser convocat, va aixecar polseguera. El president Salvador Illa va arribar a demanar seny al tribunal, i Junts va evidenciar una onada de solidaritat que incloïa una mobilització de dirigents a les portes de l'Audiència Nacional que finalment va ser desconvocada a petició de la família.
El president del tribunal ha dit que després de l'informe forense, s'ha constatat la impossibilitat de Pujol d'estar amb plenitud de coneixement i capacitat en aquest judici. "Queda fora del procediment", ha sentenciat. S'ha tingut en compte no només l'últim informe, sinó també la resta de documents mèdics fets a Catalunya.
Pujol va arribar diumenge a Madrid amb cotxe, acompanyat d'una infermera. Sobre la taula només havia ha dos escenaris. El primer, que els metges defensessin que no està preparat per declarar, i que, per tant, es procedís a apartar-lo del procediment. En aquest cas, Pujol no seria innocent ni culpable, perquè no se'l podria jutjar. Els informes mèdics aportats per la defensa al novembre, quan va arrencar la vista oral, desaconsellaven que se'l jutgés: biomarcadors d'Alzheimer, mobilitat tocada i problemes per sentir-hi bé. Malgrat això, l'Audiència Nacional va decidir no excloure'l de la causa, tot i que li va permetre seguir el judici des de Barcelona. Ara, això sí, s'ha hagut de desplaçar fins a Madrid.
Com justificava el jutge que Pujol hagi d'assistir a Madrid? Per "no caure en l'edatisme", segons va indicar divendres. També va garantir que tindria el "millor tracte possible", i va negar que vulgui "estigmatitzar" l'expresident de la Generalitat. En tot cas, ara que arriba l'hora de la veritat, la decisió dels magistrats de no estalviar-li al fundador de CDC suposava un argument tant a la defensa com a la família. Els fills veuen el llegat protegit, passi el que passi, perquè veuen que el pèndol s'ha mogut cap a la simpatia després de més d'una dècada d'ostracisme. Amb la decisió definitiva del tribunal -fins i tot el govern espanyol veia "altres maneres" d'examinar Pujol-, el judici entra en una nova fase.
Una restitució accelerada
Pujol va viure malament l'ostracisme generat per haver admès que tenia diners sense regularitzar a l'estranger, però al mateix temps estava convençut que havia de "desaparèixer" un temps, com va reclamar-li Xavier Trias. Després de la pandèmia, això sí, la seva presència es va anar normalitzant. El pic de la restitució política va arribar quan Illa, només arribar al càrrec, el va rebre a Palau. Hi ha elements de la presidència del líder del PSC que, en certa manera, estan inspirats en Pujol, malgrat que la seva principal referència és Josep Tarradellas. La fotografia oficial, per exemple, recorda la primera que es va fer el fundador de CDC, assegut a taula i elements de treball.
La família, que també va viure una caiguda pronunciada després de la confessió, és optimista en termes de llegat, al marge del que hagi passat l'Audiència Nacional. Per molt que ho han intentat, morirà amb tot el reconeixement d'haver estat president en el millor moment d'aquest país, i en gran part per mèrit seu", ressalten les fonts properes consultades per Nació. Fins ara, entre la desfilada dels testimonis i les proves pericials, a l'acusació li està costant filar el relat que permeti condemnar els membres de la família, especialment el pare. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, és qui té les de perdre, perquè és qui té la pena de presó més alta demanada per la Fiscalia: 29 anys de reclusió.
Els germans també consideren "infundades" les acusacions sobre un presumpte compte corrent d'1,8 milions d'euros que s'hauria obert a Andorra a principis de la dècada dels 2000 amb els diners d'empresaris. "Quins? A canvi de què?", es pregunten les fonts consultades. Els fills de l'expresident també consideren que no es pot acreditar en cap cas haver tingut influència en concessions públiques entre el 2004 i el 2012, com defensa l'acusació, perquè en la majoria d'aquest període governaven el PSC, ERC i ICV. La clau del judici serà veure com la Fiscalia justifica l'existència d'un delicte antecedent necessari per condemnar els acusats per blanqueig de capitals, la principal pena que els pot caure.