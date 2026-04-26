Les hores decisives del judici a la família Pujol

Jordi Pujol està citat a partir d'aquest dilluns a les 9.30 a l'Audiència Nacional. Haurà de passar un reconeixement mèdic per tal de determinar si pot declarar en el judici de la causa que, des de fa dotze anys, el té a l'epicentre tant a ell com a la família. Si es veu la imatge de l'expresident de la Generalitat assegut al banc dels acusats, serà la culminació de tot un procés que va arrencar amb la confessió dels diners a l'estranger -la famosa deixa- i que ha implicat múltiples conseqüències polítiques: del desterrament inicial es va passar a l'ostracisme i, després, a una progressiva rehabilitació. El suport del president Salvador Illa i el tancament de files de Junts es pot entendre en aquestes coordenades.
Què es pot esperar del que ha de passar a Madrid en les pròximes hores? Sobre la taula només hi ha dos escenaris. El primer, que els metges defensin que no està preparat per declarar, i que, per tant, es pugui procedir a apartar-lo del procediment. En aquest cas, Pujol no seria innocent ni culpable, perquè no se'l podria jutjar. Els informes mèdics aportats per la defensa al novembre, quan va arrencar la vista oral, desaconsellaven que se'l jutgés: biomarcadors d'Alzheimer, mobilitat tocada i problemes per sentir-hi bé. Malgrat això, l'Audiència Nacional va decidir no excloure'l de la causa, tot i que li va permetre seguir el judici des de Barcelona. Ara, això sí, s'ha hagut de desplaçar fins a Madrid.
Junts tenia previst fer-li costat amb una delegació de primer nivell -Carles Puigdemont va verbalitzar que, si no es trobés a l'exili, acompanyaria Pujol a la capital de l'Estat-, però la família va demanar suspendre la mobilització, que incloïa una atenció als mitjans de comunicació amb Josep Rius, Antoni Castellà i Albert Batet com a protagonistes. En un primer moment, el partit de Puigdemont sempre marcava distàncies amb l'herència convergent, però amb el pas del temps ha acabat abraçant -de nou- el pujolisme i ha reivindicat el llegat de l'expresident. Un llegat que, en certa manera, també està en joc a l'Audiència Nacional, perquè pot ser la última pàgina en la seva biografia.
En cas que sigui jutjat, hi ha dues opcions. La primera, que sigui considerat culpable dels delictes que se l'acusa, amb una possible pena de presó que -si no hi ha una contorsió de tots els precedents- no hauria de complir. Suposaria una manera de tancar la causa que aniria en la línia del que s'ha intentat construir durant la instrucció, i tacaria l'expedient judicial. No només el seu, sinó probablement també el de la família. Qui té un pitjor futur pràcticament assegurat és Jordi Pujol Ferrusola, el seu fill gran, que és sobre qui pesa l'amenaça més gran de pena de presó. En cas de ser innocent, però, qui quedaria en evidència seria qui va impulsar la causa durant més d'una dècada.
Com justifica el jutge que Pujol hagi d'assistir a Madrid? Per "no caure en l'edatisme" , segons va indicar divendres. També va garantir que tindria el "millor tracte possible", i va negar que vulgui "estigmatitzar" l'expresident de la Generalitat. En tot cas, ara que arriba l'hora de la veritat, la decisió dels magistrats de no estalviar-li al fundador de CDC el viatge fins a Madrid ha generat una petició de "seny" per part de Salvador Illa i suposa un argument tant a la defensa com a la família. Els fills veuen el llegat protegit, passi el que passi, perquè veuen que el pèndol s'ha mogut cap a la simpatia després de més d'una dècada d'ostracisme. A partir de les 9.30 de dilluns, tot quedarà molt més clar.