Puigdemont fa costat a Pujol: «L'acompanyaria amb molt de gust a Madrid»

"No poden ser més miserables. Busquen l’escarni, la foto amb la qual creuen humiliar no només una persona sinó sobretot allò que representa i tant els molesta. Em sap greu que l’exili m’impedeixi acompanyar dilluns el president Pujol, perquè ho hauria fet amb molt de gust". Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dimarts Carles Puigdemont, líder de Junts, després de saber que l'Audiència Nacional ha citat el fundador de Convergència en el marc del judici contra la seva família. Pujol, de salut delicada segons els metges que el van atendre al novembre, encara es manté dins la causa i ha d'acudir presencialment a la capital de l'Estat per determinar si està preparat per declarar.
Que la salut de Pujol hauria de ser reavaluada en el tram definitiu de la vista oral ja se sabia des de finals del 2025. De la decisió que prengui el tribunal en depèn, en bona mesura, el futur de la causa. Perquè no és el mateix que l'expresident de la Generalitat quedi dins -i, per tant, pugui ser declarat innocent o culpable- o bé que en quedi exclòs, perquè en aquest cas mai s'hauria pogut dirimir el seu paper en la trama. En termes de llegat polític, però, la família -i bona part de Junts- insisteix en privat que està "per sobre" del que dicti l'Audiència Nacional. Pujol, segons els metges, té biomarcadors d'Alzheimer, problemes de mobilitat i problemes d'oïda. Aquest estiu complirà 96 anys.
El fill gran és qui ho té més complicat en el judici. La Fiscalia li demana 29 anys de presó per delictes que van de l'associació il·lícita a la falsificació de document mercantil. L'advocacia de l'Estat rebaixa la xifra a 25 anys de petició de pena. Mai va tenir cap càrrec orgànic a Convergència -el seu pare va preferir que fos Oriol Pujol qui es dediqués a la política-, però estava implicat en el finançament del partit durant la dècada dels noranta i va jugar un paper tant en la guerra contra Miquel Roca pel control de les sigles com en la successió del seu pare, finalment completada amb la tria d'Artur Mas. En una compareixença el 2015 al Parlament, va definir-se com a "amic" del successor de Pujol.
El Júnior, encarregat de gestionar la deixa, va passar per la presó de Soto del Real el 2017, quan el jutge l'acusava de moure 30 milions d'euros en plena investigació per la confessió del pare. Ho té tot embargat i, segons fonts coneixedores del judici, no travessa un bon moment. El seu nom va saltar als titulars després del famós dinar entre Alícia Sánchez-Camacho, en aquell moment líder del PP a Catalunya, amb María Victoria Álvarez, que havia estat amant del primogènit. Bona part de l'Operació Catalunya té la gènesi en aquell àpat. Mercè Gironès, exdona de Pujol Ferrusola, està acusada de tres delictes i tant la Fiscalia com l'advocacia de l'Estat li reclamen 17 anys de presó.