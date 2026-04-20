Els dilemes del judici als Pujol

Quan va arrencar, a finals de novembre, el judici a l'Audiència Nacional contra la família Pujol, la sorpresa va ser majúscula: l'expresident de la Generalitat, malgrat els informes mèdics i un estat de salut que l'impedeix defensar-se com la resta d'acusats, continuaria formant part de la causa. Almenys, va determinar el tribunal, fins que arribés el moment de la declaració. El moment s'acosta i la pregunta torna a tenir protagonisme: passats els mesos, els magistrats aprofitaran per excloure'l del judici? O més aviat es refermaran en la decisió inicial i el jutjaran amb normalitat? La resolució no trigarà a arribar, i planteja un dilema tant a l'acusació com a la defensa que té impacte en tot el procediment.
En aquest sentit, diverses fonts implicades en la causa sostenen a Nació que les opcions que l'expresident sigui condemnat són "molt baixes", de la manera que s'està desenvolupant el judici. La defensa manté que les acusacions "no s'aguanten" perquè la Fiscalia no està "acreditant" l'existència d'una "corrupció generalitzada" a la Catalunya governada per CiU durant 23 anys consecutius. Entre la família, aquesta setmana, ha circulat un dels teletips sorgits del judici: s'hi explica com les empreses de Jordi Pujol Ferrusola, primogènit i principal acusat, van facturar 14 milions d'euros -la majoria provinents de contractistes de la Generalitat- entre els anys 2004 i 2012.
En sis d'aquests vuit anys, el Govern estava en mans del tripartit, amb el PSC al capdavant i tant ERC com ICV-EUiA en el paper de socis. Entre finals del 2010 i el 2012, això sí, Artur Mas ja era al Palau de la Generalitat. La dada sobre Pujol Ferrusola, en tot cas, serveix a la defensa per indicar que, en el període de més facturació de les empreses, no era CiU qui governava, sinó que ho feien altres formacions polítiques. La majoria d'investigacions sobre la família, segons remarquen les fonts consultades per Nació, són posteriors al 2003, any en què Pujol plega. La pregunta que es fan alguns dels consultats és: el cognom servia per corrompre consellers o regidors del PSC, ERC o ICV?
"Si volen que sigui culpable, hauran de forçar molt la justícia", assenyalen diverses veus implicades en el procés judicial. Persones que han anat a visitar l'expresident de la Generalitat sostenen que "té ganes" de poder-se explicar, tot i que perd el fil quan ha de tenir converses llargues o quan ha de recordar detalls concrets. Entre les múltiples ramificacions que s'obren en cas que se'l mantingui o se l'exclogui de la causa hi ha una qüestió indefugible: el llegat de Pujol. Si se'l deixa fora del judici per raons mèdiques, no se'l podrà jutjar i, per tant, no se'l podrà declarar innocent ni culpable. Tothom podrà fer el seu relat, però la taca judicial d'una causa que dura des del 2012 ja ha fet efecte.
Si se sotmet a l'escrutini del tribunal, hi ha dues opcions: que sigui innocent o que sigui culpable. Si és innocent, l'Estat -que va activar els ressorts de la policia patriòtica per furgar en les presumptes irregularitats de la família- quedarà en mal lloc, perquè haurà mantingut activa una causa durant més d'una dècada que no s'haurà cobrat la peça de caça major. "Ha passat tant temps que la seva figura ja ha quedat restaurada", mantenen les fonts consultades. En cas que sigui declarat culpable -la Fiscalia demana fins a nou anys de presó per a Pujol-, seria un tancament amarg per a una trajectòria que inclou lluita antifranquista, activitat empresarial i repensament del catalanisme del segle XX.
El paper del fill gran (i la resta de germans)
Expresident al marge, que gaudeix de quota mediàtica però està sent poc protagonista en les sessions que se celebren a l'Audiència Nacional, qui s'endú tots els focus és el fill gran. És sobre qui pesa una petició de pena de presó més gran -29 anys en el cas de la Fiscalia; 25 en el cas de l'Advocacia de l'Estat- i qui més complicada té la defensa. En el cas que el pare no sigui encausat, finalment, és qui igualment té més números de sortir perjudicat. La seva exdona, Mercè Gironès, també és al nucli de la causa, i podria arribar a rebre una condemna de 17 anys de presó. El fill gran té els béns embargats, ha passat per la presó i, econòmicament, hi ha moments que ha hagut de dependre dels germans.
Un d'ells, Oriol Pujol, el cinquè i l'únic que es va dedicar a la política, és el que farà servir una defensa més política. Se n'encarrega Francesc Sànchez, que va ser la seva mà dreta en el funcionament de Convergència quan va ascendir a la secretaria general. Una de les qüestions tècniques que s'han de dirimir és l'anomenat "delicte antecedent" al blanqueig de capitals que s'imputa a la família. Fonts de la defensa insisteixen que a l'acusació "li està costant molt" demostrar aquest "delicte antecedent", però al mateix temps es mostren prudents. El fiscal que està portant el cas a la sala no és el mateix que va construir l'acusació, i els advocats ho estan notant en el dia a dia a l'Audiència Nacional.
Com acabarà la partida? Pujol podrà ser jutjat o quedarà apartat de la causa? En funció de la decisió que adopti el tribunal, com quedarà la seva figura en termes de llegat? Pagarà algun dels fills els plats trencats en cas que el pare quedi fora del judici? Aquests són alguns dels dilemes que recorren el cas, que encara la fase decisiva amb la mateixa complexitat que ha anat adquirint la instrucció des que va arrencar. Perquè, des del 2012, la causa ha anat agafant tant volum i tantes ramificacions -inclosa la de la policia patriòtica i la de la demolició de la BPA andorrana- que ni tan sols les defenses tenen clar com gestionar totes les branques. Aviat, això sí, hi haurà més respostes.