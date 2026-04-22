Illa fa costat a Pujol i demana «seny» a l'Audiència Nacional

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la decisió de l'Audiència Nacional de citar presencialment Jordi Pujol a Madrid per a sotmetre'l a un examen mèdic abans de decidir si li pren declaració com a acusat en el judici que investiga el patrimoni familiar, i que encara la recta final. Tots els metges que l'han vist a Catalunya ja han dit que Pujol no està en condicions d'afrontar un judici, perquè a l'estiu farà 96 anys, té problemes de mobilitat i oïda, i biomarcadors d'Alzheimer. "Demano seny, és on hi ha la base de la justícia", ha dit.
Illa ha relatat una trucada la setmana passada del president Pujol. Li demanava excuses per no poder assistir al Vendrell en la inauguració de l'Any Pau Casals. "Em va dir que res no li faria més il·lusió, però que no podia anar al Vendrell perquè estava fluix i no se sentia amb forces, i el Vendrell està més a prop que Madrid", ha recordat. El president ho ha dit davant la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, i la plana major de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos, aprofitant el Dia de les Esquadres.
Que la salut de Pujol hauria de ser reavaluada en el tram definitiu de la vista oral ja se sabia des de finals del 2025. De la decisió que prengui el tribunal en depèn, en bona mesura, el futur de la causa. Perquè no és el mateix que l'expresident de la Generalitat quedi dins -i, per tant, pugui ser declarat innocent o culpable- o bé que en quedi exclòs, perquè en aquest cas mai s'hauria pogut dirimir el seu paper en la trama. En termes de llegat polític, però, la família insisteix en privat que està "per sobre" del que dicti l'Audiència Nacional.
La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Pujol, però altres acusats s'enfronten a penes més elevades, fins a 29 anys, com el seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola. Es jutgen delictes que van de l'associació il·lícita a la falsificació de document mercantil. L'advocacia de l'Estat -que no demana pena per al president- rebaixa la xifra a 25 anys de petició de pena.