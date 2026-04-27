Mas posa «la mà al foc» per Jordi Pujol i denuncia escarni en el judici

L'expresident de la Generalitat Artur Mas s'ha mostrat al costat de Jordi Pujol i ha assegurat que posa "la mà al foc" per ell el dia que està citat presencialment a un examen mèdic a l'Audiència Nacional per valorar si pot declarar. "És una persona a qui no li interessen els diners", ha afegit en una entrevista a Ser Catalunya. Mas ha denunciat una voluntat d'escarni i considera que "si no es digués Jordi Pujol i no hagués estat la persona que ha estat, avui no estaria a Madrid". Pel que fa al seu estat de salut, assegura que l'expresident "no està en condicions de poder-se defensar en absolut". I ha afegit que en té coneixement de manera directa perquè el veu sovint.
Per altra banda, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest mateix matí, Mas ha lamentat la "deshumanització" del sistema judicial i ho ha qualificat de "molt greu" des d'un punt de vista ètic. "En general, el criteri judicial és que quan una persona està físicament o mentalment deteriorada, normalment es deslliura de les penes i fins i tot de la presó. Per què en aquest cas és exactament al contrari?", ha preguntat. Amb tot, segons l'expresident, la voluntat de citar-lo presencialment a l'Audiència Nacional té la voluntat de "fer-li pagar el tribut i exhibir-lo a Madrid per unes hores per haver estat qui ha estat".
Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sànchez Llibre, també ha confiat que l'expresident de la Generalitat quedarà “totalment exonerat” de participar al judici a l’Audiència Nacional. En una entrevista a RTVE, el líder patronal s’ha mostrat “convençut” que després de l’anàlisi es demostrarà que “no està en condicions d’anar a un judici d’aquesta envergadura”. Sànchez Llibre també assegura estar “sorprès” per la decisió del tribunal: "L’edat no perdona i no el vaig veure amb condicions de poder anar a un judici d’aquestes característiques. Pots parlar amb ell correctament però té moltes dificultats auditives”, ha dit el president de la patronal.
Jordi Pujol vol declarar
Jordi Pujol ha arribat pels volts de les 9 hores a l'Audiència Nacional. Ho ha fet pel pàrquing, motiu pel qual cap dels mitjans desplaçats ha pogut obtenir una imatge de l'expresident -només una dels vehicles amb què han accedit a l'edifici. Pujol ha comunicat al seu entorn i als forenses que vol declarar, segons fonts de la família, com va dir fa uns mesos a l'inici del judici. Això, però, no vol dir que finalment ho faci, perquè dependrà de l'informe que finalment facin els metges i de la decisió del tribunal.