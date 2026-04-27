Jordi Pujol, exclòs del judici a la família: i ara, què?

Poc abans de les onze del matí ha arrencat la sessió a l'Audiència Nacional del judici a la família Pujol. Ha estat aleshores quan el president del tribunal, José Ricardo de Prada, ha comunicat al decisió que tothom esperava des de feia mesos: Jordi Pujol queda fora del judici. L'argument, refermat per diversos informes mèdics, és que l'expresident no està en condicions de defensar-se per la demència que pateix als seus 95 anys. És el que havien dit els metges catalans que l'havien visitat, però el tribunal ha forçat un viatge a Madrid per obtenir una nova valoració abans de prendre una decisió. Quines implicacions té que el patriarca quedi fora del judici?
Un paper col·lateral
El cert és que fins ara havia tingut un paper col·lateral en un procediment que busca determinar l'origen de la fortuna familiar i investiga sobretot els negocis i cobraments sospitosos del fill gran, Jordi Pujol Ferrusola. Bona mostra del fet que la causa no se centra en l'expresident és que la Fiscalia demanava 9 anys de presó -29 pel primogènit- i l'Advocacia de l'Estat ni tan sols l'acusava. Els testimonis que han desfilat aquests mesos per l'Audiència Nacional no han acreditat amb claredat si Pujol tenia algun paper concret en la trama o en l'adjudicació de contractes públics a les empreses del fill gran. De fet, un pèrit de la defensa d'un dels empresaris implicats va assegurat que la majoria de la facturació de Pujol Ferrusola es va fer durant els governs del tripartit, no pas amb Convergència.
Ni condemnat, ni absolt
L'arxivament de la causa fa que Pujol ja no pugui ser jutjat, com va passar fa uns anys amb la seva esposa, Marta Ferrusola. Això vol dir que no serà condemnat, però tampoc absolt. L'expresident ha dit fins a l'últim moment que volia declarar. Davant del jutge, de fet, va dir fa cinc mesos que volia ajudar però que no estava en el seu millor moment. Ara, els metges han conclòs que no està en condicions cognitives per afrontar un procediment penal contra ell i defensar-se amb garanties. Abans del judici, la família es debatia sobre què era millor de cara al seu llegat. O bé declarar i aconseguir l'absolució que netegi completament la seva imatge; o bé quedar fora de la causa i estalviar-se el tràngol del procediment i una hipotètica condemna. La seva aportació si hagués declarat, en tot cas, hauria estat poc concloent, per les condicions físiques i cognitives de l'expresident.
El fill gran, principal acusat
Les mirades es traslladaran ara als fills, que declaren aquesta setmana. Els mesos previs al judici, la família l'afrontava amb optimisme, perquè creien que hi havia poca càrrega de prova i les acusacions ho tindrien difícil per provar una obtenció il·lícita dels diners que després es blanquejaven. La Fiscalia demana 29 anys per Jordi Pujol Ferrusola i l'Advocacia de l'Estat, 25. La seva exdona, Mercè Gironès, també és al nucli de la causa, amb petició de pena de fins a 17 anys. El primogènit té els béns embargats i que ja ha passat per la presó. El delicte de blanqueig de capitals és el més important. Es podrà demostrar el delicte precedent? De moment, impera la prudència. I una pregunta: pagaran els plats trencats els germans, amb la sortida del pare de la causa?
Menys ressò mediàtic i polític
El que és una evidència és que sense la figura del pare el judici perd potència mediàtica i també política. No hi haurà la imatge del patriarca assegut al banc dels acusats o entrant a l'Audiència Nacional, ni tampoc una sentència -condemnatòria o absolutòria- que aclareixi els fets al voltant de l'expresident. Políticament, malgrat que la causa continua sent rellevant, també perd el principal protagonista. En els últims dies, però, la decisió de l'Audiència Nacional de fer-lo anar a Madrid ha servit per culminar la restitució política de la seva figura. La immensa majoria de partits han coincidit que no era necessari el viatge, i fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest dilluns celebrava que el “seny” s'hagi imposat i Pujol quedi fora de la causa.