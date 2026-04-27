Jordi Pujol Ferrusola diu que el pare no els va donar detalls sobre la deixa a Andorra

Un cop coneguda la decisió de l'Audiència Nacional, que exclou Jordi Pujol del judici per l'origen del patrimoni familiar, el procediment ha continuat amb el principal acusat, el fill gran de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola. En un extens interrogatori, el Júnior, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha explicat que la seva feina era fer "lobby" i "passar informació privilegiada" entre empreses, que obtenia gràcies als seus contactes. Pujol Ferrusola ha allunyat el pare de la deixa de l'avi Florenci. Ell, ha dit, era l'encarregat de gestionar els diners, una "ordre" que va rebre de Joaquim Pujol, cosí germà de l'expresident. Ha explicat que va tenir coneixement vagament de la deixa l'any 1976, però que el seu pare no els en va informar fins a la mort de l'avi, a través d'una carta que havia deixat.
El fill gran va assumir la gestió d'aquests diners als anys 90, per decisió de Joaquim Pujol, que fins aleshores era qui gestionava els fons. En la reunió que es va fer hi era tothom, també Marta Ferrusola, excepte el president Pujol. Júnior ha explicat que el van trucar de la Banca Reig per donar-li “instruccions”. Julià Reig, propietari del banc, li explica “en què consistia la deixa”, li dona dos noms per col·laborar en la gestió dels fons i uns diners en dòlars americans. Quan l'avi Florenci mor l'any 1980, Jordi Pujol reuneix la família per explicar-los l'existència de la deixa i una carta en què justifica per què té diners fora, però sense donar detalls sobre quantitat o origen.
El fill gran ha dit que els diners -en un principi, 110 milions de pessetes en dòlars americans, i 390 milions de pessetes en deute públic de diversos estats i empreses- no estaven declarats a Hisenda, i per això no consten oficialment a l'herència. “Eren diners fiscalment opacs que no volien deixar rastre ni registre”, ha afirmat a preguntes de la Fiscalia. Ha assegurat que no tenien “dependència” dels diners d'Andorra per poder viure, perquè tota la família tenia la seva vida independent al marge d'això. Sobre la confessió de la deixa, Pujol Ferrusola ha assegurat que va ser una decisió del president i ha negat que tingués res a veure amb la denúncia de Victoria Álvarez, exparella del fill gran, a la qual ha acusat de mentir sobre els diners a l'estranger. El fill gran ha admès que ha tingut diners a Mèxic i Suïssa, però no “comptes opaques” en aquests països. “Tots els comptes i negocis han estat transparents i fiscalment oberts a Espanya”, ha afirmat, malgrat els dubtes expressats pel fiscal.
L'interrogatori ha anat desgranant les empreses que tenia Pujol juntament amb la seva exdona, Mercè Gironès, que només tenien com a treballadora una secretària. Els fons es movien entre les diverses companyies, i en comptes personal, però Júnior ha dit que això era “normal”. L'acusat no ha concretat com s'escollia quin projecte feia cada empresa, centrades sobretot en “assessorament” sobre àmbits molt diversos. “Un assessorament no implica tenir coneixement de la matèria”, ha dit Pujol Ferrusola. Primer, ha dit, es va centrar en l'activitat a Mèxic, sobretot als anys 90. Als anys 2000 torna a fer activitat a Espanya perquè “Aznar diu que Espanya va bé”. El fiscal ha qüestionat que en alguns projectes “no hi hagi rastre documental” tot i que son factures milionàries i Pujol ha dit que en alguns casos hi havia contractes i d'altres no, perquè hi havia “confiança”.
El fiscal ha anat repassant cobraments que va rebre Pujol i ha demanat justificar quins serveis va presentar, sense que l'acusat ho hagi acabat de concretar. Ha dit, per exemple, que es va encarregar d'alguns projectes de gestió de fons d'ajuda al desenvolupament, i va cobrar minutes per aquest servei. Sobre l'empresa Imisa, el fiscal ha assenyalat que Jordi Puig, germà de l'exconseller Felip Puig, n'era soci. La comptabilitat d'aquesta empresa detecta cobraments milionaris de l'empresa Ivadesa, però sense factura, entre els anys 1996 i 1998. “No li puc donar detalls”, ha admès Pujol Ferrusola. Sobre Copisa, el fiscal ha continuat repassant cobraments que va rebre Pujol Ferrusola, sense acreditar factures ni serveis concrets. “En aquest cas, em van demanar que fes servir els meus contactes per vendre unes instal·lacions”, ha explicat. El fiscal ha preguntat si el president Pujol coneixia constructors importants. “Coneixia constructors i coneixia el de la polleria, coneixia tothom”, ha respost el fill gran.