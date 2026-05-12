Junts aprofita les crisis del Govern per enfortir el seu paper d'«alternativa»

"Hi ha país, hi ha alternativa" és el missatge que Junts ha projectat a la sala de premsa del Parlament a dos anys de les eleccions del 12-M. Una declaració d'intencions amb la qual el partit es vol situar com a "alternativa" davant les crisis que acumula el Govern en les últimes setmanes. La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha constatat en els primers dos anys de legislatura que Illa ha "capgirat el país cap per avall" i ha acusat ERC i els Comuns de ser-ne "còmplices". En paral·lel, Junts demana la dimissió de les conselleres Sílvia Paneque, Núria Parlon i Ester Niubó, a més del cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, arran de les últimes crisis a Catalunya. Davant la "incompetència" i el "desgavell" del Govern de Salvador Illa, Junts s'erigeix com a "alternativa": "No acceptem que Catalunya s'acostumi a anar pitjor", ha sentenciat Sales. Informa Lluís Girona.\r\n