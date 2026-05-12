L’espanyol positiu per hantavirus comença a presentar símptomes

El ciutadà espanyol confinat a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid que va donar positiu per hantavirus ha començat a presentar símptomes, segons han confirmat a l’ACN fonts del Ministeri de Sanitat aquest dimarts. El passatger de l’MV Hondius, el creuer on es va detectar el brot d'hantavirus, no és resident a Catalunya i va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari.
Durant les darreres hores, el pacient ha patit febrícula i símptomes respiratoris, però es troba “aparentment estable” i no presenta un “empitjorament clínic evident”. Els cinc catalans i els altres vuit ciutadans de l'estat continuen aïllats tot i haver donat negatiu a la PCR.
L'OMS descarta un «brot més gran» d'hantavirus
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimarts a la Moncloa amb Tedros Adhanom, director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), per valorar el desembarcament dels passatgers del creuer MV Hondius, on ha esclatat el brot d'hantavirus que ha alertat els governs d'arreu del món. Adhanom, que ha agraït el "lideratge" de Sánchez -"orgullós" d'Espanya després de l'operació-, ha descartat la possibilitat d'un brot "més gran", però ha donat per fet que hi haurà més casos en les properes setmanes. En aquest sentit, tenint en compte el temps d'incubació del virus, ha apuntat que les quarantenes ja s'haurien d'allargar fins el 21 de juny, com a mínim.
Sánchez ha indicat que el 5 de maig Espanya va rebre una "trucada d'auxili" del creuer, però també de l'OMS, la Unió Europea (UE) i una vintena de governs d'arreu del món. "Alguns ens van recomanar desatendre-ho, d'altres ens ho van exigir, i n'hi va haver que es van posar de perfil. Vam sentir molts representants públics per què Cap Verd no assumia l'operació, però teníem clar que havíem de protegir els nostres compatriotes i ajudar els qui ho necessitaven", ha remarcat el president del govern espanyol. "Aquest món no necessita més por ni més egoisme, necessita més països solidaris que facin un pas endavant", ha ressaltat el líder del PSOE en la compareixença des de la Moncloa.
Rumb cap als Països Baixos
El desembarcament de l'MV Hondius ha acabat aquest dilluns poc abans de les vuit del vespre al port de Granadilla, després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb cap als Països Baixos.
L'amarrada ha tingut lloc poc abans de les set de la tarda i una hora més tard els ocupants ja n'havien baixat pel seu propi peu. Després han pujat als autobusos que els han dut cap a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per "garantir la seguretat". Sanitat havia indicat que la nau s'estaria al port canari "el temps mínim imprescindible" i que la mesura permetria "agilitzar la partida".
Possible cas d'hantavirus a una illa remota
L'exèrcit britànic ha hagut d'enviar d'urgència personal sanitari i ajuda mèdica en paracaigudes a Tristan da Cunha, una illa del sud de l'Atlàntic que forma part del Regne Unit. Un home, que havia viatjat a l'Hondius i que viu en aquest lloc recòndit del planeta, va començar a tenir símptomes compatibles amb l'hantavirus i s'estava quedant sense subministrament d'oxigen. Aquest habitant de l'illa havia agafat el creuer per tornar a casa, tot aprofitant l'aturada del vaixell a Tristan da Cunha el dia 14 d'abril, enmig del trajecte del entre l'Argentina i els Països Baixos.
Aquesta territori remot, a més de 2.000 quilòmetres de l'Àfrica i d'Amèrica del Sud, no té aeroport i només disposa de dos sanitaris per als seus 221 habitants. Aquest fet ha obligat diversos sanitaris a saltar en paracaigudes per ajudar el pacient, ja que a l'illa només es pot accedir en vaixell i l'opció de l'ajuda per mar no era viable per falta de temps. Les condicions meteorològiques a l'emplaçament, amb vents que solen superar els 40 quilòmetres per hora, segons les autoritats britàniques, podien posar els paracaigudistes en "una situació complicada".
