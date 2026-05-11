L'exèrcit britànic envia metges en paracaigudes a una illa remota per un possible cas d'hantavirus

L'exèrcit britànic ha hagut d'enviar d'urgència personal sanitari i ajuda mèdica en paracaigudes a Tristan da Cunha, una illa del sud de l'Atlàntic que forma part del Regne Unit. Un home, que havia viatjat a l'Hondius i que viu en aquest lloc recòndit del planeta, va començar a tenir símptomes compatibles amb l'hantavirus i s'estava quedant sense subministrament d'oxigen. Aquest habitant de l'illa havia agafat el creuer per tornar a casa, tot aprofitant l'aturada del vaixell a Tristan da Cunha el dia 14 d'abril, enmig del trajecte del entre l'Argentina i els Països Baixos.
Aquesta territori remot, a més de 2.000 quilòmetres de l'Àfrica i d'Amèrica del Sud, no té aeroport i només disposa de dos sanitaris per als seus 221 habitants. Aquest fet ha obligat diversos sanitaris a saltar en paracaigudes per ajudar el pacient, ja que a l'illa només es pot accedir en vaixell i l'opció de l'ajuda per mar no era viable per falta de temps. Les condicions meteorològiques a l'emplaçament, amb vents que solen superar els 40 quilòmetres per hora, segons les autoritats britàniques, podien posar els paracaigudistes en "una situació complicada".
L'equip, format per sis paracaigudistes i dos metges militars, ha efectuat el salt des d'un avió A400M de la RAF, alhora que hi han llançat material mèdic i els subministraments d'oxigen necessari. És la primera vegada que l'exèrcit britànic envia personal mèdic per prestar ajuda humanitària d'aquesta manera. L'operatiu ha suposat un desplaçament de 6.788 quilòmetres des de la base aèria de Brize Norton, al comtat anglès de Oxfordshire, fins a l'illa de l'Ascensió, i des d'allà un vol de més de 3.000 quilòmetres fins a arribar a Tristan da Cunha.
"Compromís amb els territoris d'ultramar"
La secretària d'Afers Exteriors, Yvette Cooper, ha expressat el seu agraïment al personal a les forces armades i ha dit que l'actuació reflecteix el "compromís indestructible amb els territoris d'ultramar i amb els ciutadans britànics, siguin on siguin". Cooper també ha subratllat que la seguretat i el benestar de tots els membres de la família britànica són "la prioritat número u" i ha afegit que seguiran treballant "en estreta col·laboració amb les autoritats internacionals i l'administració de Tristan da Cunha".
Per la seva banda, el ministre de les Forces Armades, Al Carns, ha qualificat l'operació d'"extraordinària" i ha subratllat que s'ha desenvolupat "en circumstàncies increïblement difícils" amb la voluntat de dur "ajuda vital" als ciutadans de Tristan da Cunha. Actualment, l'home afectat es troba en estat estable i aïllat. Aquesta missió arriba en un moment en què el Regne Unit continua treballant amb les autoritats internacionals per respondre al brot d'hantavirus del creuer MV Hondius.
