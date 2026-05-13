«Mai s'havia invertit tant en educació»: Illa no es mou davant la vaga de mestres

SAN FRANCISCO (ESTATS UNITS) | El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mantingut la posició del Govern pel que fa a la vaga de mestres . Des de San Francisco, on ha començat una visita institucional a Califòrnia , Illa ha refermat que “tenim un acord, mai s’havia invertit tant en educació, hi ha un acord de 2.000 milions d’euros en dos anys i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, de quins ritmes, amb la mà estesa”.
Illa ha mostrat el seu “respecte a tots els professionals de l’educació, al dret de vaga, però també el respecte als infants i a les famílies a que els seus fills siguin educats”. Illa ha emplaçat la possible resolució del conflicte a la reunió prevista per aquest dijous de la mesa de negociació: “La nostra voluntat és la mà estesa”. I ha insistit en què “mai s’havia fet un compromís de recursos com el que ha fet aquest govern” i ha defensat els arguments donats per la consellera Niubó. “Dijous parlarem, tenim la voluntat de seguir enraonant”.
El viatge institucional à Califòrnia vol reforçar el vincle que Catalunya té amb aquest estat de la costa oest dels Estats Units. “Ens obrim al món perquè el món inverteixi a Catalunya”, ha afirmat Illa, assegurant que aquest és l’esperit dels viatges que ja ha fet. Ha al·ludit a “l’esperit de col·laboració, no de confrontació”, amb què enfoca les seves visites a l’estranger. “Venim a fer aquí el que hem fet a la Xina, a Mèxic i al Japó, obrir-nos al món perquè el món vingui a invertir”, ha dit.
La visita a Califòrnia s’emmarca en la commemoració dels 40 anys de l’agermanament entre Catalunya i Califòrnia, i quan fa deu anys del memoràndum de col·laboració amb el govern estatal. L’estada tindrà un contingut molt estratègic en diversos àmbits. En l’econòmic i tecnològic, Illa mantindrà una agenda intensa de contactes amb catalans que treballen en grans companyies innovadores i visitarà les seus de diverses empreses, entre les que destaquen Nvidia -líder mundial en unitats de processament gràfic i tecnologies d’IA - i Grifols.
Illa també mantindrà contactes amb el sector audiovisual, ubicat a Los Angeles, on volarà divendres. I visitarà la universitat d’Stanford, on tindrà una trobada amb la comunitat científica. També visitarà Higher Ground, la productora que el 2018 van crear l’expresident Barack Obama i la seva dona, Michelle, i que elabora materials documentals.
Califòrnia lidera el PIB del país i l’interès per reforçar el lligam comercial amb aquest estat nord-americà és gran. Les xifres ho corroboren. Les empreses catalanes han invertit a Califòrnia en els darrers onze anys 80,7 milions de dòlars i han generat prop de 400 llocs de treball. Hi ha importants companyies catalanes en el territori, com Grifols, Mediapro, Jekyll, Sateliotm, Wallbox i Sirarq.
Quatre universitats ofereixen estudis de llengua catalana: Stanford, Berkeley, Los Angeles i Santa Barbara. També és rellevant la presència econòmica d’empreses californianes a Catalunya. Segons dades d’Acció, des del 2015, han invertit 1.890 milions de dòlars i han creat més de 6.000 llocs de treball.