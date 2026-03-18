Es dispara el temps d'espera per aconseguir la Renda Garantida de Ciutadania: el doble que fa dos anys

El Síndic de Greuges de Catalunya revela nous passos enrere en la resposta a la població que requereix atenció social. "En alguns àmbits, les llistes d'espera han augmentat i s'ha allargat el temps d'espera respecte al 2024", adverteix, en el seu informe de resum del 2025. Mentre s'acumulen cada vegada més persones a la cua de les intervencions quirúrgiques (+4%) o de les proves diagnòstiques (+8%), també hi ha més gent gran esperant per poder entrar a una residència (+7%) i més persones amb discapacitat desitjant poder entrar a un servei residencial (+6%). A més, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), un recurs pensat per a les persones pobres, cada vegada triga més a tramitar-se.
Segons des dades facilitades per l'administració a la síndica, Esther Giménez-Salinas, l'any passat va créixer el temps per tramitar l'RGC fins als 122 dies de mitjana. És a dir, quatre mesos. Això significa gairebé multiplicar per dos els tempos que s'anunciaven el 2024. El juliol d'aquell any, la conselleria de Drets Socials reivindicava haver arribat a una mitjana de 66 dies (dos mesos) per resoldre les peticions d'accés a aquest ajut econòmic. En molt poc temps, el temps d'espera s'ha disparat, i afecta un segment de la població profundament vulnerable.
És cert que els darrers anys, a partir de la consolidació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) estatal, s'ha anat reduint el pes de la Renda Garantida de Ciutadania entre la població pobra, però les xifres encara són rellevants i l'ajuda va destinada a una protecció bàsica. De fet, l'octubre del 2025 hi havia tants destinataris de la RGC (77.017) com de l'IMV (77.284) a Catalunya.
"Final de cicle" a l'administació
En aquesta línia, l'informe de la síndica resol que "l'administració pública es troba en un final de cicle" i que cal "repensar el model per adaptar-lo als nous reptes socials, demogràfics i tecnològics". "Estem pensant en una transformació profunda: estructural, cultural i de llarg abast", ha expressat Giménez-Salinas.
Com a mostra d'aquest camí pendent, la institució informa que el 2025 va engegar més actuacions que mai pel funcionament de l'administració, unes 25.000. La meitat per queixes, i l'altra meitat per consultes, però també algunes (213) eren actuacions d'ofici.
Les queixes pels serveis socials, de rècord
El més destacat, però, és que per primera vegada la meitat de les queixes es concentren en l'àmbit dels drets socials (50,1%). Això implica les situacions de llistes d'espera detallades prèviament, però també els tractes insuficients per part de l'administració a l'hora d'atendre casos sensibles, ja sigui un ajuntament, la Generalitat o una altra institució pública.
Entre les queixes que més augmenten, predominen l'augment de les queixes a serveis socials: del 2024 al 2025 han crescut en un 61,6% les indignacions per una competència que tenen atribuïda els municipis i que sovint deixa situacions de desbordament, per la manca d'inversió en els serveis socials. De manera molt relacionada, i en plena crisi de l'habitatge a tot el país, també augmenten amb força les reclamacions vinculades a l'habitatge (+52,4%). Alhora, seguint l'advertiment de principis de l'any passat, també Rodalies -en un any de profundes alteracions- va suposar un impacte fort en el volum de queixes: s'hi van detectar en total 578 protestes en el servei operat per Renfe, un 136% més que l'any anterior. En el conjunt de la mobilitat, això va suposar un increment del 51,6% dels expedients.
De totes les queixes, el Síndic de Greuges de Catalunya acaba detectant irregularitats en prop de la meitat de casos que atén (43%) i l'administració acaba acceptant totalment o parcialment la majoria de les recomanacions per resoldre-les (92%), assegura l'informe.