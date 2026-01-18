La novetat per cobrar l'Ingrés Mínim Vital el 2026: canvis en els requisits i en les quanties

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) és un ajut del govern espanyol adreçat a prevenir el risc de pobresa i exclusió social. L'atorga la Seguretat Social i s'adreça a les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Per poder-lo demanar s'han de complir un seguit de requisits. El primer és tenir entre 23 i 65 anys, tot i que també el poden rebre les persones de 22 anys que provinguin d'un centre de menors. Però aquest 2026 s'introdueix una novetat i s'actualitzen els rangs de prestacions segons la situació individual o familiar.
Les condicions i novetats per demanar-ho
Tal com recull la informació oficial de la Seguretat Social, aquest 2026 s'introduiran canvis i ara també hi poden accedir persones a partir dels 23 anys que, tot i compartir habitatge amb una unitat de convivència, no formin part d’aquesta. En aquests casos, cal complir tres condicions bàsiques: no estar casat (excepte si s’ha iniciat un procés de separació o divorci), no tenir parella de fet i no integrar-se econòmicament en una altra unitat de convivència.
Pel que fa als requisits concrets segons l’edat, les persones d’entre 23 i 29 anys han de demostrar que tenen residència legal i efectiva a Espanya i que han viscut de manera independent almenys durant els dos anys previs a la sol·licitud, llevat de situacions especials com la violència de gènere o una separació recent.
A més, han d’acreditar que el seu domicili ha estat diferent del dels progenitors i que, durant aquest període, han estat donats d’alta almenys dotze mesos —seguits o no— a la Seguretat Social o a un règim equivalent. En el cas dels majors de 30 anys, el requisit principal és haver tingut un domicili propi diferent del dels pares durant l’any anterior a la petició, excepte si la convivència es va interrompre per la defunció d’aquests.
Quant es cobrarà d'IMV durant el 2026?
De cara a 2026, i amb la revalorització ja aplicada, les quanties de referència de l'Ingrés Mínim Vital varien segons la composició de la unitat de convivència. Així, un adult sol percebria aproximadament uns 735 euros mensuals, mentre que un adult amb un menor a càrrec arribaria als 955 euros.
En el cas d’un adult amb dos menors, la renda garantida se situaria entorn dels 1.175 euros, amb tres menors pujaria fins als 1.395 euros i amb quatre o més menors podria assolir uns 1.615 euros al mes. Per a llars formades per dos adults, la quantia aproximada seria també de 955 euros, que s’elevaria fins als 1.395 euros si hi conviuen dos menors.
A aquestes xifres cal afegir-hi possibles complements, especialment el complement d’ajuda a la infància, que s’atorga per cada menor a càrrec i que resulta determinant perquè moltes famílies puguin arribar o fins i tot superar els 1.500 euros mensuals.