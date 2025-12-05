Qui haurà de tornar a portar mascareta: Sanitat fixa els escenaris de risc per la grip

Les darreres dades sobre la incidència estimada de la grip superen el nivell moderat de transmissió, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). Aquesta temporada, l'ascens de casos va començar fa ja cinc setmanes, abans del que és habitual. Actualment, s'estima que hi ha 164 casos per cada 100.000 habitants, xifra que la setmana passada era de 82. Més enllà de les dades corresponents a la grip, a trets més generals, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes és de 777 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 63.053 casos.
Davant d'aquestes dades, el Ministeri de Sanitat i totes les comunitats han aprovat aquest dimecres un nou protocol per fer front a les infeccions respiratòries. Aquesta eina ha de servir per millorar la resposta davant l'epidèmia estacional de virus respiratòries aquesta temporada. En aquest sentit, l'aspecte que més inquietud genera entre la població és si caldrà tornar a portar mascareta.
El pla que s'ha elaborat estableix quatre escenaris de risc, detalla quan s'haurien de reforçar les mesures, quines recomanacions s'aplicaran als centres sanitaris i residències, i quines decisions s'hauran de prendre des de cada territori.
Qui hauria de portar mascareta?
De moment, ningú està obligat a portar mascareta. Segons aquest protocol, però, sí que es preveu tornar a utilitzar-la segons l'escenari i la situació concreta de cada regió, sempre que els indicadors epidemiòlegs ho justifiquin. La recomanació, ara per ara, és que la portin els professionals sanitaris i les persones que tinguin símptomes, així com quan es vagi als centres hospitalaris i estiguin plens de gent.
Els escenaris de risc
Els quatre escenaris s'han establert en funció dels nivells de transmissió dels virus i l'impacte que aquests tinguin en l'assistència sanitària. Serà a partir de l'escenari concret de cada regió que s'aplicarien les mesures corresponents de manera gradual.
- Escenari 0 (situació intraepidèrmica o basal): Es recomana l'ús de la mascareta a les persones que tinguin símptomes respiratoris, sobretot si han d'estar en contacte amb persones de col·lectius vulnerables. També l'haurien de portar els treballadors de centres sociosanitaris amb símptomes.
- Escenari 1 (escenari de nivell baix o mitjà): S'intensifica la recomanació. A part de les persones que ja n'haurien d'utilitzar en l'escenari 0, s'hi afegeixen les que hagin d'anar a espais vulnerables dels hospitals -plantes d'oncologia o trasplantaments-, professionals, pacients i acompanyants.
- Escenari 2 (epidèmia de nivell alt): Si s'arriba a aquest nivell, el protocol preveu l'ús generalitzat de la mascareta en els espais comuns dels centres sanitaris, com ara les sales d'espera, les urgències. També es revisaria la política de visites dels centres residencials.
- Escenari 3 (epidèmia de nivell molt alt): En aquest escenari, el document estableix que caldria que les regions es coordinessin per valorar l'adopció de mesures excepcionals.
La finalitat d'aquest protocol és anticipar l'evolució dels virus respiratoris així com tenir preparat el sistema sanitari i protegir la població vulnerable. En tot cas, hi ha una sèrie de recomanacions generals independentment de l’escenari, com ara la promoció de la vacunació, l'enfortiment dels sistemes de vigilància, la formació del personal sanitari i no sanitari o la revisió dels plans de contingència per garantir l'assistència. També la ventilació dels espais, la higiene de mans i l'ús de màscara o la limitació dels contactes per part dels qui tinguin símptomes d'aquestes malalties.