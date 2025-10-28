Aquest és el millor pa de pagès de Catalunya del 2025

La gastronomia catalana es caracteritza, com totes les mediterrànies, per la varietat i la riquesa en productes naturals. Un dels més paradigmàtics és el pa i, concretament, el pa de pagès. Costa molt imaginar una taula catalana sense un bon pa de pagès i, per això, cada any es busca el millor del país.
Ho fa el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català, que organitza el Concurs al Millor Pa de Pagès Català IGP que, en l'edició del 2025, ha reconegut el Forn Sistaré de Reus com el que elabora el producte amb una millor qualitat, més autèntic i de manera més fidel a la tradició.
El jurat, presidit per l’alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, i format per representants del sector i mestres forners de renom, ha destacat l'aroma intensa, l'equilibri, l'esponjositat de la molla i la crosta cruixent del pa de pagès del Forn Sistaré, així com la conservació natural després de 24 hores gràcies a una fermentació lenta i una cocció en forn de solera refractària. Això, en la final celebrada a Sant Vicenç dels Horts.
Després de recollir el premi, els germans Tomàs i Xavier Pàmies, la cinquena generació familiar al capdavant del forn i que ja té relleu en el fill del segon, també Xavier, van destacar que l'èxit és fruit del treball en equip i l'esperit crític dels clients, que han permès construir un llegat "d'un valor incalculable". El Concurs al Mejor Pa de Pagès Català reivindica la tasca dels forners tradicionals i promou la cultura del pa de qualitat.
Els cinc forns finalistes al millor pa de pagès 2025
Els quatre forns seleccionats per disputar el tast a cegues a la final van ser, a banda del Forn Sistaré de Reus, el Forn Gil de Barcelona, el Panarra de l’Hospitalet de Llobregat, Cal Moliné, a Manresa; i el Forn Artesà L'Espurna de Berga. El jurat, però, no va tenir dubtes i es va decantar clarament per l'opció del Baix Camp.
De Barcelona a Reus
En l'edició anterior del 2024, el guanyador va ser la fleca Montserrat Forners, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. Fundat el 1894, va néixer amb diversos establiments al barri de Sants, tot i que actualment es troba al carrer de Castillejos i el dirigeix Marc Casamitjana. Es tracta del guanyador del mateix premi el 2022 i multipremiat en altres modalitats com la de millor coca creativa de Sant Jordi 2023 o el del millor llonguet de Catalunya l'any 2021.