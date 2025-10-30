La tècnica de relaxació que podria reduir el risc de malaltia del cor

Les malalties cardiovasculars són unes patologies habituals entre la població que es poden veure agreujades per una dieta poc apropiada i també per l'estrès en el dia a dia. És per això que alguns estudis de l'American Heart Association (AHA) apunten que la meditació podria ser una bona eina per reduir la pressió arterial gràcies a la capacitat d'aquesta tècnica per reduir l'alliberament d'hormones com el cortisol i l'adrenalina.
La Fundació Espanyola del Cor (FEC) també defensa que la meditació pot ser útil per millorar la salut cardiovascular de les persones. Segons apunten dades de l'entitat, extretes de la revista Circulation, la meditació transcendental podria reduir en un 48% el risc de mortalitat, infart de miocardi i accident cerebrovascular en pacients amb malaltia coronària.
D'aquesta manera, aquesta tècnica de relaxació i de connexió amb un mateix pot contrarestar els efectes que té l'estrès crònic sobre la freqüència cardíaca i la pressió arterial. El doctor Francisco Ridocci, membre de la FEC, explica que sembla "innegable" l'efecte positiu d'aquestes tècniques per als pacients cardíacs. Malgrat tot, adverteix que cal tenir sempre en compte les receptes dels metges i prendre sens falta la medicació pertinent. "La meditació no pot ser una substitució de cap tractament farmacològic", assegura.
Com es practica aquesta meditació?
La meditació transcendental és un mètode de relaxació que es practica assegut amb tota comoditat de 15 a 20 minuts, dues vegades al dia. Segons indica la Fundació Espanyola del Cor, cal mantenir els ulls tancats i repetir un mantra, és a dir una paraula o una frase curta. Tot seguit, cal concentrar-se en la sonoritat d'aquests mots, que poden tenir un significat personal per a cadascú, i deixar que la ment se submergeixi en un descans profund.
Tot i els arguments favorables a la meditació transcendental, una tècnica hindú fundada per Majarishi Majesh Yogi als anys cinquanta, Ridocci afirma que "resultaria d'interès" fer més estudis multicèntrics en aquest sentit per reconfirmar la teoria amb poblacions més extenses i de diferents ètnies.