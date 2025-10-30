Jose Serrano, nutricionista, detalla els factors clau per baixar de pes

Cuidar-se està a l'ordre del dia. La consciència sobre la importància de la salut física i mental fa que de manera general es posi major atenció a tenir una dieta equilibrada, mantenir un cos actiu i un cervell sa. En l'era de la informació, conèixer tot allò que pot fer tenir una vida més llarga i amb major qualitat està l'abast de la majoria de persones, per això, avui dia se li dona tanta importància a l'autocura.
La figura dels nutricionistes és molt important en l'àmbit tant de la salut física com també mental. En aquesta direcció, el diari Segre ha entrevistat al professor de l'Àrea de Fisiologia de la Universitat de Lleida Jose Serrano Casasola, qui també és investigador en Nutrició, per tal de respondre alguns dels dubtes més freqüents que es fa la societat envers l'alimentació i la pèrdua de pes.
Per què és difícil perdre pes?
En primer lloc, el professor explica alguns dels motius sobre per què es fa difícil baixar de pes. Serrano indica que hi ha més d'un factor que dificulta aprimar-se: "En baixar de pes augmenta la gana i disminueix el metabolisme basal, cosa que dificulta mantenir la pèrdua", diu. Per altra banda, també ressalta els efectes de l'anomenat recycling, l'acte de reprendre la dieta un cop s'atura el seguiment de l'objectiu per baixar pes, el qual fa que sigui més difícil aprimar-se per una menor flexibilitat metabòlica.
Pel que fa a si hi ha diferències entre els homes i les dones a l'hora de baixar de pes, el professor diu que no, però sí que hi ha un component mental: "Les dones tenen més motivació, cuiden més la seva salut", assenyala. Per altra banda, indica que l'edat és un factor rellevant a l'hora de reduir pes. Serrano detalla que "a partir dels 45 anys es guanya uns 0,2 quilos per any, el greix es redistribueix i es torna visceral", és a dir, que amb la suma d'anys també creix la dificultat de baixar de pes.
Una qüestió física, però també mental
Un dels mites que desmunta Serrano és que tot se soluciona amb una alimentació correcta i exercici físic. Serrano explica que en bona part és correcta, però que avui dia s'aborda d'una manera més integral, ja que es té tenen en compte components mentals com la motivació i el benestar emocional.
Si no es treballa la faceta mental es pot patir, explica. Perdre pes és un procés lent en el qual s'ha de mantenir la motivació durant un llarg període, i fins i tot, un cop s'aconsegueixen els objectius, l'estudiós professor detalla que la "memòria de l'obesitat" pot arribar a durar fins un any després d'haver-se aprimat.
No creure en miracles
Així mateix, Serrano alerta al diari lleidatà que estan de moda les dietes miraculoses que sovint no són efectives, i per això, és molt important comptar amb professional de l'alimentació. Només així es pot arribar a conèixer quin tipus de dieta és la més idònia per la persona i els objectius als quals es vol arribar.