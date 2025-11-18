Com es pot prevenir l'artrosi?

L'artrosi és una de les malalties cròniques més comunes entre la població adulta. Afecta les articulacions i, tot i que al principi pot passar desapercebuda, amb el temps pot provocar dolor, rigidesa i dificultat per moure's. A Catalunya, més d'un milió de persones conviuen amb aquesta patologia, i a Espanya la xifra supera els set milions. A més, s'estima que entre un 20% i un 50% dels casos no estan diagnosticats.
La malaltia es produeix quan el cartílag, el teixit que recobreix les articulacions i evita el fregament entre ossos, es va desgastant. Això pot generar inflamació, dolor i canvis en l'estructura de l'articulació que dificulten el moviment i afecten la qualitat de vida. Per entendre-la millor, des de Nació hem parlat amb el doctor Josep Vergés, expert en salut osteoarticular.
Per què apareix l'artrosi?
L'edat i el gènere són factors que no podem controlar, però n'hi ha molts altres que sí. El sobrepès, la falta d'activitat física, una alimentació poc saludable o el consum de tabac i alcohol poden afavorir l'aparició o l'agreujament de l'artrosi. També hi influeixen aspectes com la postura, l'alineació de les cames o els peus plans, que poden fer que el pes del cos no es reparteixi bé i sobrecarregui les articulacions.
Fumar té efectes negatius sobre el cos, incloses les articulacions. Redueix l'oxigen que arriba els teixits, dificulta la regeneració del cartílag i augmenta la inflamació. A més, les persones fumadores solen notar el dolor amb més intensitat i els medicaments per calmar-lo resulten menys eficaços.
Deixar de fumar pot millorar la salut articular i general, i reduir el risc de complicacions si cal una intervenció com una pròtesi.
Moure's per sentir-se millor
Fer exercici de manera regular és una de les millors eines per prevenir i conviure amb l'artrosi. El moviment ajuda a mantenir el cartílag en bon estat, enforteix els músculs que envolten les articulacions i redueix el dolor. També millora la flexibilitat, l'equilibri i ajuda a controlar el pes.
No cal fer grans esforços: caminar, pujar escales, fer ioga o taitxí són activitats molt beneficioses si s'adapten a cada persona. El més important és que el moviment sigui agradable i formi part de la rutina.
Una alimentació equilibrada pot ajudar a reduir la inflamació i aportar els nutrients necessaris per cuidar les articulacions. Els aliments rics en antioxidants, omega-3 i vitamines com la C, D i K són especialment recomanables. A més, mantenir un pes saludable evita una pressió excessiva sobre les articulacions.
Prevenir des de ben aviat
Tot i que es coneix força bé com prevenir l'artrosi, el repte és aplicar aquest coneixement en el dia a dia i en les polítiques de salut. Cal fomentar una cultura de l'autocura des de ben joves i promoure la detecció precoç per evitar que la malaltia avanci.
Des de la Fundació Internacional de l'Artrosi (OAFI), s'impulsen campanyes per sensibilitzar la població i ajudar a prevenir la malaltia. També s'han posat en marxa projectes per ajudar les persones a deixar de fumar, oferint alternatives i acompanyament personalitzat.
L'artrosi no té cura, però sí que es pot prevenir, detectar a temps i gestionar millor. I això comença per cuidar-nos cada dia.