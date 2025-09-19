Petits hàbits per mantenir la rutina segons experts en desenvolupament personal

Segur que alguna vegada has volgut començar un nou hobby i t'ho has deixat a mitges perquè has pensat que no era per a tu, ja sigui començar a pintar, a llegir, a escriure, a cuinar o a fer exercici, si després d'unes quantes vegades només has fet prova i error, és normal que arribis a l'esgotament i tries deixar aquesta nova tasca.
Hi ha gent que sembla que aquests hàbits de constància i perseverança els surt de manera natural o, almenys, tenen molta sort sempre perquè tot els surti bé, són persones que els presentadors del pòdcast "Ojalá lo hubiera sabido antes", Álex Rovira, Francesc Miralles i Antoni Bolinches, anomenen "súper cracks".
Els hàbits vitals i quotidians
Els hàbits que tenim en la nostra vida no són més que les coses que practiquem diàriament i de manera constant, "el crack és el que naix i es fa a si mateix", diuen els presentadors a aquest capítol del pòdcast. Sempre costa molt començar una activitat o hàbit nou, però són els "microhàbits".
Aquests són petites accions o repeticions que fem en el nostre dia a dia, els que aconsegueixen un gran canvi al final i, per tant, una nova habilitat o aprenentatge vital. En aquest sentit, no tot depèn de nosaltres, però sí que podem influir en gran manera en el nostre entorn perquè es puguin dur a terme aquests microcanvis i arribar al nostre objectiu. Com explica Rovira: "Deixar-te coses a la vista i construir rutines que et permetin construir-te com a un crack".
"Per exemple, deixar un llibre obert a la taula incrementa les probabilitats de llegir. Posar el calçat d'esport al costat del llit facilita l'exercici matinal", explica Álex Rovira sobre una petita modificació de l'entorn que pot ajudar-te a construir un bon hàbit quotidià. Al cap i a la fi, són petites accions que ajuden a construir grans hàbits per trencar amb la creença que som persones poc constants.