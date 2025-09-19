El truc que descongestiona el nas en qüestió de segons

Ara que comença l'època de refredats i congestió nasal, els mocs resulten molt incòmodes i no poder respirar bé està a l'ordre del dia. Tot i que solem recórrer als medicaments pels refredats i la congestió nasal més típics, hi ha vegades que no són instantanis i els mocs duren més de dos dies en què hem d'estar sense respirar bé i amb mal de cap dels mocs. Però amb aquest senzill truc podràs eliminar ràpidament la congestió nasal amb un moviment una mica estrany de cap, però prou efectiu.
Un mètode molt efectiu
Aquesta usuària de xarxes, @paz.vd, explica a un vídeo de TikTok el mètode definitiu per eliminar la congestió nasal. La noia comença aspirant aire per la boca i contenint-ho durant uns instants. A continuació, recomana tapar-se el nas, "millor amb un paper", explica, i començar a moure el cap d'un costat a un altre.
@paz.vd
Pruebeeen y me avisan si funciona!
♬ sonido original - UvaPaz🍇
Encara que paregui un moviment d'una persona boja, és la clau per descongestionar el nas. Després d'aquest moviment has de deixar anar l'aire lentament pel nas i veuràs com respires perfectament sense congestió. Aquesta tècnica és efectiva i immediata, com confirmen molts dels comentaris del vídeo, encara que un menciona que l'efecte no durava massa: "Sí que em funciona, però se'm torna a tapar 5 minuts després".
Tot i l'efectivitat d'aquest truc, és necessari recordar que en cap cas substitueix els efectes d'un medicament específic pel refredat o d'un rentador nasal que proporciona un tractament molt més controlat, eficaç i durador en el temps.