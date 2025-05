Nou dipòsit d'aigua a Palautordera per millorar el subministrament local

Santa Maria de Palautordera disposa d'un nou dipòsit d'aigua des d'aquest dilluns 19 de maig. Es tracta d'un dipòsit de Bruguers, de 4.000 metres cúbics de capacitat i que reforça la garantia d'abastiment d'aigua a la localitat. El subministrament d'aigua al dipòsit es fa des de la canonada que uneix la planta dessalinitzadora de la Tordera amb la planta potabilitzadora del Ter i que transcorre molt propera al municipi. Una estació de bombament, situada a la zona pròxima a l'estació de tren, impulsa l'aigua a través de la canonada que fa 35 centímetres de diàmetre i té 3 quilòmetres de longitud.

Les obres s'han completat amb la integració al sistema automatitzat de telecontrol d'Aigües Ter Llobregat (ATL), així com amb la connexió amb la xarxa de distribució municipal. Fins ara la localitat depenia de recursos propis que provenien principalment de les aigües superficials de la Tordera. El nou dipòsit permetrà una major reserva d'aigua i la instal·lació en garanteix el compliment de tots els paràmetres de qualitat establerts. El dipòsit arriba una setmana després que el subministrament d'aigua apte per al consum humà s'hagi restablert a tot el municipi i es preveu que ajudarà a evitar casos com el que va patir la vila a finals del mes passat, quan l'Ajuntament de la vila va recomanar evitar el consum d'aigua.

La decisió es va prendre després de detectar que l'aigua superava els límits d’àcids haloacètics, un subproducte indesitjable derivat del procés de cloració de l'aigua potable. La mesura es va prendre d’acord amb el valor de referència que s'estableix en el Reial decret 3/2023, que dictamina els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el control i el subministrament.