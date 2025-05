Palautordera posa nom de dona a quatre espais públics

Santa Maria de Palautordera en el marc del projecte “Palau amb nom de dona” presentarà el nom quatre espais públics del municipi que no estaven batejats. Aquesta iniciativa que vol donar visibilitat i reconeixement a dones rellevants d'àmbits com la ciència, l'esport, la cultura o activisme a través de la nomenclatura dels carrers, places i equipaments del municipi. “Palau amb nom de dona” és un projecte que compta amb la participació de les quatre escoles de la vila i és una eina per conscienciar sobre la igualtat de gènere a l'alumnat.

L'Ajuntament ha assignat a cada escola de primària un espai municipal que no tenia nom oficial, amb l'objectiu que siguin els infants qui decideixin quina dona serà homenatjada posant-hi el seu nom. Cada escola tenia assignat un àmbit i un espai diferent a partir del qual han treballat una proposta. El projecte ha comptat amb un procés participatiu que s'ha adaptat al pla educatiu de cada centre.

El pròxim dimecres 7 de maig a les 10:30 hores l'escola Matagalls presentarà al passeig de la Generalitat el nom que ha escollit per un parc. En concret, els alumnes d'aquest centre han tingut en compte la trajectòria d'algunes activistes per prendre la decisió. El 16 de maig a les 11:30 hores els alumnes de l'escola Pont Trencat, al pont de les vies, presentaran el nom del parc que els ha tocat.

Tot seguit, el 28 de maig a les 10:45 hores, al carrer de l'Alegria, serà el torn de l'Institut Escola La Tordera que ha triat entre els noms d'algunes científiques. Finalment, el 4 de juny a les 10:30 hores, hi haurà la presentació dels noms de la pista entre l'Escola Fontmartina i la pista coberta Joan Cañellas que ha escollit l'Escola Fontmartina entre algunes esportistes.