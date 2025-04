L'aigua de Palautordera no és apta per al consum humà

L’aigua de la xarxa municipal de subministrament de Santa Maria de Palautordera no és apta per al consum humà des d'aquest dimecres 23. Segons ha informat l'Ajuntament de la vila, unes anàlisis han posat en relleu que supera els límits d’àcids haloacètics, un subproducte indesitjable derivat del procés de cloració de l'aigua potable. Malgrat això, continuen amb aigua potable els barris de Virgili, el Temple, Ca l’Abril, Moixerigues, Pont Trencat, Pont Romà i Trentapasses.

Per tant, l'agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ha requerit que es declari no apta pel consum humà. La mesura es pren d’acord amb el valor de referència que s'estableix en el Reial decret 3/2023, que dictamina els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el control i el subministrament.

Aquest és un paràmetre obligatori que s'ha imposat recentment i que també ha ocasionat problemes a Gualba i al poble de Montseny, on també n'han hagut d'afrontar les conseqüències. Aquesta afectació a la qualitat de l'aigua s'atribueix a les últimes pluges, que han provocat un augment de matèria orgànica de l’aigua de la Tordera.

L’Ajuntament ha posat a la disposició fonts d’aigua alternatives i, a través dels canals institucionals, ha comunicat que està treballant activament per reduir el nivell d’àcids haloacètics. Malgrat que l'aigua no sigui apta per al consum humà, es pot utilitzar sense restriccions per rentar roba, rentar plats i per a altres usos que no en comportin la ingesta, com la higiene personal.