El nou director esportiu del BAXI Manresa serà de Sant Celoni

El BAXI Manresa ha fet oficial el fitxatge de Biel Colominas Gener, de Sant Celoni, com a nou director esportiu del club en substitució de Xevi Pujol per afrontar les tres temporades vinents, fins al juny del 2028. Colominas, que té 28 anys, s’incorpora de manera immediata per continuar confeccionant la plantilla per a la temporada 2025-26.

Amb una trajectòria destacada tot i la seva joventut, Biel Colominas ha treballat els últims anys com a scout internacional per als Sacramento Kings, un equip professional de bàsquet dels Estats Units amb seu a Sacramento, Califòrnia. Aquest equip competeix a la Divisió Pacífic de la Conferència Oest de la National Basketball Association (NBA) i disputa els seus partits com a local al Golden 1 Center.

Abans d’aquesta etapa, Biel Colominas, graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport al Campus EUSES de Salt (UdG), va ser editor en cap del servei de scouting Eurohopes entre 2018 i 2021 i es va consolidar com una veu autoritzada en l’anàlisi de talent jove en l'àmbit europeu. D'aquesta manera, el Celoní s'ha anat forjat una reputació de coneixement tècnic que ara posa al servei del club del Bages.