Aquests són els 9 refugis climàtics de Sant Celoni per aquest estiu

Amb l’arribada de la calor intensa, l’Ajuntament de Sant Celoni ha activat el dispositiu d’estiu per protegir la ciutadania davant els efectes de les altes temperatures. Entre les accions destacades, es troba l’habilitació de refugis climàtics interiors, espais municipals amb climatització on les persones poden refugiar-se durant els episodis de calor. A continuació, a NacióBaixMontseny hem fet un recull dels 9 refugis climàtics disponibles a Sant Celoni durant els mesos de juliol i agost de 2025 i els seus respectius horaris d'obertura.

1. Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

L'Oficina d'Atenció Ciutadana és un espai tranquil i accessible, obert en horari matinal, ideal per fer tràmits i, alhora, protegir-se de la calor.

Adreça : carrer Campins, 24 (edifici El Safareig)

: carrer Campins, 24 (edifici El Safareig) Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores

2. Biblioteca l'Escorxador

La Biblioteca l'Escorxador és un equipament que ofereix un espai fresc per llegir, estudiar o descansar. A més, l’horari a les tardes també fa que sigui un refugi ideal per suportar la calor de les primeres hores de la tarda.

Adreça : Passeig. Rectoria Vella, 10

: Passeig. Rectoria Vella, 10 Horari d’estiu (23 juny - 9 setembre):

(23 juny - 9 setembre): Matins : dimecres i divendres de 9:30 a 13:30 hores

: dimecres i divendres de 9:30 a 13:30 hores Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 20 hores

3. Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

La Sax Sala és un recinte pensat per a la formació i l’ocupació, però també adaptat com a refugi climàtic per a les hores centrals del dia.

Adreça: c. Montserrat, 28

c. Montserrat, 28 Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

de dilluns a divendres de 9 a 14 hores Tancament: del 4 al 17 d’agost

4. Edifici Bruc

Adreça : carrer Bruc, 26

: carrer Bruc, 26 Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores

5. Casal de la Gent Gran de la Batllòria

Aquest refugi climàtic està pensat especialment per a la gent gran de La Batllòria. El casal ofereix un ambient fresc i acollidor en plena tarda, quan les temperatures acostumen a ser més elevades.

Adreça: carrer Major, 31 (edifici Can Bruguera)

carrer Major, 31 (edifici Can Bruguera) Horari: tardes de dilluns a divendres de 17 a 20 hores

6. Bar la Banqueta (Camp Municipal d’Esports)

El Bar la Banqueta està situat dins les instal·lacions esportives municipals i és una opció ideal per a les tardes i vespres d’estiu. Amb un horari ampli fins a les 11 de la nit, es converteix en un espai fresc i accessible per a joves, famílies i esportistes després d’activitats físiques.

Horari: juliol, agost i setembre, de dilluns a divendres de 16 a 23 hores

7. Bar del Teatre Ateneu

Aquest espai cultural del municipi també obre les portes del seu bar com a refugi climàtic. Amb ambient agradable està obert fins mitjanit, és ideal per a les nits de més calor. És recomanable comprovar la disponibilitat durant la setmana de tancament a l’agost.

Horari: dijous, divendres, dissabte i diumenge de 17 a 24 hores

dijous, divendres, dissabte i diumenge de 17 a 24 hores Tancament: del 14 al 21 d’agost

8. Bar del Casal d’Avis

Aquest espai, pensat especialment per a les persones grans, ofereix un entorn fresc i tranquil, amb doble franja horària al matí i a la tarda. És una opció molt adequada per protegir-se de la calor de manera còmoda i segura.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 12 hores i de 15 a 19 hores, dissabtes de 9 a 12 hores

9. Unió Batllorienca

La Unió Batllorienca és un espai social i comunitari a La Batllòria, que durant el juliol serveix de refugi climàtic tant en horari de matí com de tarda. Amb el seu ambient familiar, és molt freqüentat per veïns del barri. Cal tenir en compte que tanca durant tot el mes d’agost.