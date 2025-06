Estiu jove a Sant Celoni: 16 propostes per gaudir de les vacances

Sant Celoni començarà aquest estiu de 2025 amb una àmplia gamma d'activitats per a joves. Es tracta de propostes formatives, culturals i esportives que combinen sortides, oci i lleure. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol promoure espais de trobada per fomentar la participació juvenil i el gaudi del temps lliure en un entorn segur i educatiu. Les propostes es desenvoluparan entre els mesos de juny i juliol i estan adreçades a adolescents i joves a partir de catorze anys.

A NacióBaixMontseny hem fet un recull de la programació, serveis i prestacions que s'inclouen en aquest pla destinat a la joventut i que, més enllà de la diversió, també té la intenció de fomentar la vida comunitària i la consciència social.

Sortides

Sortida a PortAventura

El pròxim 11 de juliol de 2025 tindrà lloc una excursió de tot el dia a PortAventura, adreçada a joves nascuts entre els anys 2008 i 2009, així com a participants de fins a 29 anys. L’activitat compta amb 30 places disponibles i es desenvoluparà de 8 hores a 20 hores. La sortida i arribada es farà des de la Plaça Mercè Rodoreda, on caldrà ser-hi amb antelació per marxar puntualment.

L’Ajuntament subvenciona el transport en autocar, el servei de monitoratge i l’assegurança. El cost de l’entrada al parc és responsabilitat de cada participant, i es pot adquirir de manera anticipada en línia (amb descompte) o directament a taquilla el mateix dia. L’activitat inclou accés a atraccions com el Dragon Khan, el Shambhala o el Furius Baco, així com la possibilitat de visitar les diferents zones temàtiques del parc i gaudir de l’oferta de restauració i espectacles.

Cursa d’orientació per la muntanya

El 2 de juliol de 2025, de 19 a 21 hores, se celebrarà una cursa d’orientació als boscos dels voltants de Sant Celoni. L’activitat està adreçada a joves nascuts entre els anys 2000 i 2011 i compta amb un màxim de 50 places disponibles. La cursa es realitza per equips, tot i que la inscripció ha de ser individual i cal indicar el nom del grup si se’n forma part. L’activitat és gratuïta i no cal disposar de brúixola per participar-hi. Es recomana portar roba còmoda i una actitud activa i aventurera.

Esport

Taller d’iniciació a l’escalada

Els dimecres 2, 9 i 16 de juliol de 2025 tindrà lloc un taller d’iniciació a l’escalada al rocòdrom del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes. L’activitat està adreçada a joves nascuts a partir del 2011 i s’organitza en dos torns: de 18 a 20 hores i de 20 a 22 hores. Cada torn disposa de sis places, amb un total de 12 participants per dia. El taller és gratuït i inclou circuits adaptats a diferents nivells. Es recomana portar roba còmoda i aigua per tal de participar amb seguretat i comoditat.

Oci

Servei de transport a la piscina de Gualba

Durant tots els dilluns del mes de juliol de 2025, s’ofereix un servei de transport gratuït per anar a la piscina de Can Bosc, a Santa Maria de Palautordera. L’activitat està adreçada a joves nascuts a partir del 2009 i fins a 29 anys. La sortida es fa a les 15:30 h des de la Plaça Mercè Rodoreda, i el retorn és a les 19:30 h al mateix punt. Hi ha 32 places disponibles.

Escape Room “Segrest Nuclear”

El 18 de juliol tindrà lloc una activitat d’escape room amb tres partides consecutives, d’1 hora i 20 minuts cadascuna. Els horaris són de 21 a 22:20 hores, de 22:20 a 23:40 hores i de 23:40 hores a 01:00 hores. L’activitat és gratuïta i adreçada a joves de 12 a 17 anys (nascuts del 2012 al 2008). Es pot participar en grup o de manera individual, i cada partida admet fins a 30 participants. L’espai està pendent de concretar.

Jocs de taula a la biblioteca

Durant l’estiu, la Sala Infantil de la Biblioteca l’Escorxador ofereix espais de joc per a joves nascuts a partir del 2013. Es podrà jugar a una àmplia selecció de jocs de taula, com Dungeons & Dragons, 7 Wonders, Trivial, Sherlock Holmes i molts més. Els horaris són: dimecres i divendres de 9:30 a 13:30 hores, i de dilluns a dijous de 15 a 20 hores. L’activitat és gratuïta i té aforament limitat.

Battle Royale Experience

El 25 de juliol de 2025, de 21 a 00:00 hores, tindrà lloc una activitat inspirada en el joc Battle Royale amb pistoles làser segures per a la vista i partides de 15 minuts. L’activitat es desenvoluparà en un espai per concretar i està dirigida a joves de 12 a 17 anys (nascuts del 2012 al 2008). Cada partida pot acollir fins a 8 participants. La participació és gratuïta i no cal inscripció prèvia si hi ha places disponibles.

Voluntariat

Servei comunitari ambiental Amphibia

El 27 de juny de 2025, de 9 a 14 hores, tindrà lloc una activitat de seguiment d’amfibis als espais naturals de la Rectoria Vella i Pertegàs. Està adreçada a joves nascuts entre els anys 2000 i 2011, amb un màxim de 15 participants. L’activitat és gratuïta i no cal experiència prèvia. Inclourà observació d'hàbitats, identificació d'espècies i rutes per l'entorn.

Servei comunitari Projecte Orenetes

Els dies 15 i 17 de juliol de 2025, de 17 a 21 hores, es durà a terme un servei comunitari centrat en l’observació i seguiment de nius d’orenetes pels carrers del municipi. Poden participar-hi joves nascuts entre els anys 2000 i 2011, fins a un màxim de 25 places. L’activitat és gratuïta i consisteix en localitzar nius, comptar-los i aprendre a reconèixer les espècies.

Servei comunitari Creu Roja

Cada dilluns del mes de juliol de 2025, de 10 a 13 hores, s’organitza un voluntariat intergeneracional amb la Creu Roja, adreçat a joves nascuts entre els anys 2000 i 2009. L’activitat és gratuïta i inclou desplaçaments a diferents poblacions. Les places són limitades a cinc participants. La proposta consisteix a compartir temps amb persones grans, acompanyant-les en converses, jocs i passejades.

Propostes culturals

La programació també inclou propostes culturals per a joves i nens. Aquells qui vulguin tindran l'oportunitat de fer un curs de premonitors de manera gratuïta i en dues edicions, una del 26 de juny al 2 de juliol de 2025 i l'altra del 07 a l'11 de juliol de 2025. Els amants dels viatges i l'aventura tindran ocasió de participar en una jornada sobre mobilitat internacional el 30 de juny de 17 a 19 hores en la qual s'explicaran els detalls de com és viure a l'estranger.

Aquells a qui els agrada dibuixar podran participar en un curs de dibuix de còmics que es farà els dies 1, 3, 8, 10, 15 i 17 de juliol a les 18 hores. També hi haurà ocasió de sentir les històries més esgarrifoses sota la llum de la lluna el 10 de juliol a les 22 hores.

Propostes d'Afadis Baix Montseny

Afadis Baix Montseny és una entitat històrica de la comarca que es dedica a treballar per la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest estiu ha programat un casal d'estiu a partir del 25 de juny destinat a persones a partir de sis anys amb discapacitat intel·lectual. A més, del 21 al 24 de juliol farà unes colònies destinades a aquest col·lectiu a les Mines d'Osor.