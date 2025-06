En marxa les obres al Mercat de Sant Celoni

Sant Celoni ja ha començat les obres de la segona fase de remodelació del Mercat Municipal de Sant Martí. Aquesta nova etapa se centra en l'embelliment i modernització de les dues façanes principals de l’edifici i també amb la instal·lació de marquesines que milloraran tant l’estètica com la funcionalitat dels accessos.

Ara mateix, els treballs es concentren en la renovació de la porta del moll de càrrega situat al carrer Grup Escolar. Aquesta actuació, segons ha informat l'Ajuntament, serà clau per facilitar les tasques logístiques del mercat. Aquestes millores compten amb la participació activa de la junta del mercat, que col·labora estretament en la presa de decisions i aposta per una millora contínua de les instal·lacions. L’objectiu final d'aquestes obres és oferir un millor servei als venedors i compradors del Mercat Municipal de Sant Celoni.

Una modernització que continua

Aquesta reforma del Mercat Municipal de Sant Martí arriba un any després de l'obertura del seu Market Place, una plataforma digital que permet la compra en línia. Les dues mesures s'emmarquen en una estratègia de modernització i actualització d'aquest servei municipal.

El Market Place és una eina integra el catàleg comercial i permet revitalitzar i millorar la competitivitat del Mercat, apropant aquest equipament al consumidor i consolidant el seu paper com a servei públic essencial, sostenible, accessible, de proximitat i de foment del consum responsable i saludable. Aquesta iniciativa va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona i és finançada per la Unió Europea a través de Next Generation i amb suport de l'Ajuntament de Sant Celoni.