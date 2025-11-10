Sant Celoni millora les instal·lacions esportives

L'Ajuntament de Sant Celoni està dedicant més de 17 mil euros en millores al Camp Municipal d'Esports, així ho han comunicat a través dels canals institucionals. Les actuacions, algunes de les quals ja estan acabades, s'han centrat en tres eixos: noves proteccions per a les porteries de futbol, instal·lació de proteccions a les grades del camp i una licitació per canviar les xarxes perimetrals.
A principis de setembre ja es van canviar les proteccions d'escuma de les quatre porteries plegables de Futbol 7 per millorar-ne la seguretat. El cost d'aquesta actuació ha estat de 2.670 euros. A l'octubre, d'altra banda, es van col·locar 54 metres lineals de proteccions per amortir els impactes dels esportistes amb un material més flexible que s'ha instal·lat a la graderia de formigó. El preu d'aquesta millora per a la seguretat ha estat de 4.352 euros.
En l'àmbit del camp de futbol també s'ha iniciat el procés per licitar el canvi de les xarxes perimetrals que eviten les pilotes surtin de la instal·lació. En total, segons ha informat el consistori, es compraran 247 metres lineals. El pressupost per aquesta actuació és de 10.095 euros.
Un milió d'euros
Des del consistori també han explicat que estan avançant amb el projecte de substitució de la coberta i millora del confort tèrmic del Pavelló 11 de Setembre, que segons l'alcalde Vallhonesta, "malauradament ha anat més a poc a poc del que s'esperava". Es preveu que el projecte tingui un cost d'un milió d'euros i que permeti millorar la comoditat de les entitats esportives i el manteniment de l'edifici.
. El projecte preveu una nova coberta amb plaques de PVC, la millora de les canals de recollida d'aigua i accés segur per manteniment. A les façanes es proposa un sistema d'afegit de capes d'aïllament i protecció, que volen aconseguir el control tèrmic de l'edifici. La il·luminació i ventilació natural es garantirà amb finestres i paraments motoritzats que tindran lames per evitar els raigs de sol directes.
"Seguir caminant"
L'alcalde, Eduard Vallhonesta, en una publicació a les xarxes socials ha defensat l'obra de govern i ha criticat el paper que juguen alguns grups polítics a la política municipal. "Mentre alguns prefereixen alimentar la crispació i la divisió, nosaltres posem tota l’energia en donar resposta a necessitats que fa anys que estaven aturades: la piscina municipal descoberta, els parcs infantils, les voreres i els espais públics", ha expressat.
En aquesta línia, l'alcalde s'ha referit a la necessitat de continuar la "transformació" que fa temps que defensen des del govern de coalició amb l'Alternativa per Sant Celoni. "Aquest sempre ha estat un poble de convivència i llum. I és aquí on volem seguir caminant: transformant la nostra vila, construint un futur millor i donant valor al municipi com a espai de servei i confiança", ha comunicat a les xarxes.