La residència de Sant Celoni, més a prop de ser realitat

El Baix Montseny està una mica més a prop de tenir un Centre Residencial per a Persones Dependents a Sant Celoni. Tots els grups polítics municipals, en el darrer ple, van aprovar una moció conjunta perquè l'Ajuntament cedeixi uns terrenys per a l'equipament abans d'acabar el mandat i continuï a la Generalitat de Catalunya perquè el projecte sigui realitat.
La iniciativa prové d'un grup de ciutadans, el Col·lectiu ciutadà a favor de la residència de Sant Celoni, que van ocupar-se de llegir la moció al ple municipal i van fer notar la necessitat de tenir un centre residencial capaç de garantir l'atenció adequada i la qualitat de vida de les persones amb dependència. "Tothom ens ha escoltat i ens ha ajudat perquè aquest és un projecte de vital importància per al poble, quan la classe política està tan perseguida està bé fer-los notar, també, quan fan la feina ben feta", va exposar la Pepa, representant del col·lectiu celoní.
Més d'un 18% de gent gran a Sant Celoni
Segons les dades que ha facilitat l'Ajuntament, el 2024 el total de població a Sant Celoni era de 18.708 persones, 2.964 de les quals tenien entre 65 i 84 anys (15,8%) i 556 (2,8%) en tenien 85 o més. "Potser algun dia serem dependents i segur que molts dels nostres pares ho són, que estiguin ben atesos és essencial", va afegir la representant dels impulsors de la moció.
El text aprovat va posar de manifest que les persones dependents a Sant Celoni es veuen obligades a desplaçar-se lluny de casa a centres residencials com els de Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Cardedeu, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet de Mar, Les Franqueses del Vallès o Arbúcies. Un trasllat, asseguren, que "comporta dificultats importants" i molèsties tant per a les persones dependents, que es veuen forçades a abandonar el seu entorn habitual, com per als seus parents, que han de moure's constantment per veure'ls i visitar-los.
També es va fer patent que, per falta de residència, els familiars veuen obligades a fer-se càrrec de les cures quan, en determinats casos, "és imprescindible" l’ingrés de les persones dependents en centres si es vol garantir la seva qualitat de vida. Més enllà d'això, es va fer referència a l'Hospital de Sant Celoni com a centre referencial, que podria servir de suport per a l'equipament de persones dependents de la ciutat. "L'hospital també va ser una iniciativa ciutadana i, actualment, presta un servei de qualitat que evita desplaçaments en altres àmbits assistencials", van explicar.
Un compromís de l'Ajuntament amb la gent amb dependència
Davant d'aquestes demandes, amb la moció, l'Ajuntament s'ha compromès a dur a terme les accions necessàries per cedir un terreny municipal adequat per a la construcció del centre residencial. El batlle, Eduard Vallhonesta, ha valorat molt positivament la iniciativa ciutadana i ha celebrat el compromís d'aquestes persones que han portat aquest tema al terreny polític. "Estem treballant amb agents del tercer sector per veure com poden ajudar a la gestió i també la construcció d'aquest equipament", afirma Vallhonesta. De moment, ha avançat l'Ajuntament, ja hi ha unes possibles ubicacions sobre la taula que s'estan valorant.
Alhora, l'alcalde també ha explicat que ja han començat les gestions a la Generalitat de Catalunya i les administracions competents, amb l’objectiu d’assegurar-ne el finançament i la planificació. "Com a president del Patronat de l'Hospital de Sant Celoni i com a alcalde ja fa temps que treballo amb la Conselleria de Drets Socials i la Generalitat perquè això pugui ser una realitat", ha declarat Vallhonesta a NacióBaixMontseny.
La voluntat, asseguren, és fomentar la participació de la ciutadania i dels agents socials en el procés per definir el projecte i que, d'aquesta manera, pugui respondre a les necessitats específiques de la ciutadania.