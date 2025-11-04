Sant Celoni busca referents per impulsar la química verda al Montseny

Sant Celoni busca referents per impulsar la química verda, un dels projectes centrals de l'alcalde de la vila, Eduard Vallhonesta, que ha visitat una de les infraestructures punteres al Mediterrani per "accelerar la transició cap a una bioeconomia basada en els recursos del bosc". Juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, va assistir a la inauguració del Hub Forestal d'Olius el passat divendres 31 d'octubre.
Aquest nou espai impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) està dedicat a la recerca aplicada i a la transferència tecnològica en l'àmbit de la química verda. En concret, la seu d'Olius està especialitzada en la transformació de la fusta, els laboratoris de química verda, de plantes aromàtiques i medicinals i compta amb una zona demostrativa d’ús de tòfones i espais específics de formació.
Col·laboració publicoprivada
L'acte, presidit per Illa, va comptar també amb la presència del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i del director general del CTFC, Antoni Trasobares. L'alcalde Vallhonesta va assistir-hi acompanyat pel director general de la planta celonina d'Arkema Química, SA, Marek Jurkiewicz, representant el teixit industrial i químic del Baix Montseny. "L'objectiu és destacar la importància de la col·laboració publicoprivada en el procés de transició cap a un nou model productiu més sostenible", han expressat a través dels canals institucionals.
Durant la visita als espais dedicats al Laboratori i a la Química Verda, l'alcalde i el directiu d'Arkema van conversar amb el president Illa i el conseller Ordeig, conjuntament amb la doctora Neus Puy, investigadora del CTFC. Segons ha avançat l'Ajuntament, es va parlar sobre el potencial estratègic del Baix Montseny com a "territori clau" per al desenvolupament de la bioeconomia circular i la creació d'un futur biopolígon a Sant Celoni.
Suport d'Illa al biopolígon del Montseny
El president Illa va mostrar interès i suport explícit a la iniciativa del biopolígon. En concret, va destacar la importància de llocs com Sant Celoni, capaços d'articular projectes "que connecten recursos naturals, recerca científica i indústria sostenible". L'Ajuntament de Sant Celoni va ser convidat i participant, juntament amb els ens locals dels municipis amfitrions d'Olius i Solsona. "Això reconeix el paper de Sant Celoni com a territori referent en la nova economia verda de Catalunya", expressen des del consistori.
L'alcalde Eduard Vallhonesta ha destacat la singularitat de la vila i la rodalia, que la fan ideal per acollir aquesta agrupació d'empreses verdes. "Sant Celoni disposa d'un patrimoni natural i industrial únic: una de les majors masses forestals de Catalunya i una forta concentració de química fina. Aquesta combinació ens situa en una posició privilegiada per liderar la transició cap a una economia més verda, innovadora i sostenible”, ha declarat.
Compromís amb la química verda
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ja es va comprometre a impulsar un biopolígon al Baix Montseny, el passat mes de març, en una visita a Sant Celoni. Els biopolígons són zones industrials en les quals es facilita la instal·lació d’empreses que disposen d’infraestructures per generar energia renovable i mecanismes d'aprofitament dels seus propis residus.
L'Ajuntament de Sant Celoni i el conseller Ordeig es van reunir per tractar el programa de gestió, aprofitament forestal i de promoció de la química verda al Baix Montseny que promouen el consistori i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Aquesta col·laboració tindrà per objectiu impulsar un model d’economia circular que connecti els recursos forestals del Montseny i el Montnegre amb la indústria química local.