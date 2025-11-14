Sant Celoni reforça l'aposta pel català

Sant Celoni continua ampliant la seva implicació amb el programa de Voluntariat per la Llengua (VxL), una iniciativa del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) que posa en contacte persones que parlen habitualment en català (voluntaris) amb persones que l’estan aprenent per afavorir-ne la pràctica oral en situacions quotidianes.
En les darreres setmanes, el municipi ha fet un pas més en la normalització de la llengua amb nous establiments adherits, més punts de trobada i la creació de noves parelles lingüístiques. La Tintoreria Destaca (c. Doctor Trueta, 25) i la botiga de moda infantil Mikus (c. Major, 114) s’han incorporat al llistat d’establiments que participen en el VxL. Una sèrie de comerços que es comprometen a atendre en català i a facilitar la pràctica lingüística a les persones aprenentes que hi fan compres o consultes. Els establiments adherits es poden identificar gràcies al distintiu del programa, que els acredita com a espais de suport a la llengua i a la integració de nous parlants.
Dos nous punts de trobada per al VxL
La cafeteria Dori Dori (c. Major, 114) i l’equipament municipal Sax Sala (c. Montserrat, 28) s’incorporen com a nous punts de trobada per a les parelles lingüístiques. Aquests espais ofereixen un ambient acollidor on voluntaris i aprenents poden conversar amb tranquil·litat, sigui gaudint d’un cafè, un àpat o una activitat cultural. L’objectiu, asseguren, és fer més fàcil i atractiva la pràctica del català, d'acord amb la idea que la llengua és una eina per connectar persones i construir cohesió social.
Segons han informat des de l'Ajuntament, s’han creat tres noves parelles lingüístiques, que es trobaran una hora a la setmana durant deu setmanes per practicar català en un ambient proper i distès. Més enllà de millorar la fluïdesa, aquestes trobades volen servir per compartir experiències, coneixements culturals i afavorir la integració i el sentiment de comunitat.
La Comissió de la Llengua aposta pel català com a llengua de cohesió
Paral·lelament, la Comissió de la Llengua de Sant Celoni es va reunir per primer cop aquest curs el 29 d’octubre a la Rectoria Vella, amb la presència dels docents responsables de la coordinació de llengua i cohesió social de cada centre educatiu (CLICS), la regidora de Política Lingüística, Montserrat Sendra, i el responsable d'Assessorament en Llengua i Cohesió Social (LIC) del Departament d’Educació.
Durant la trobada, es va fer balanç dels tallers formatius d’Scrabble en català que s’estan duent a terme als centres, conduïts per l’Associació Club Scrabble Escolar, i es va escollir el nom de la competició que tindrà lloc el 10 d’abril al Pavelló 11 de Setembre. La competició portarà el nom de MOTCELONI, un joc de paraules que uneix “mot” i “Sant Celoni”. Els finalistes competiran a la gran final dels Països Catalans, en una cita que vol potenciar el català com a llengua d’ús social i de cohesió més enllà de l’aula.
Un espai d’aprenentatge compartit
Els referents CLICS de cada centre van compartir bones pràctiques i propostes pedagògiques per fomentar l’ús del català i la diversitat lingüística a les aules. Aquestes trobades, que es fan tres vegades l’any, s’emmarquen dins del Pla Educatiu d’Entorn 360º i tenen com a objectiu impulsar el català com a vehicle de comunicació, arrelament i cohesió.
Entre les actuacions destacades hi ha la formació lingüística del professorat, l’atenció a l’alumnat nouvingut, la diagnosi sociolingüística dels centres i la promoció de l’educació intercultural.