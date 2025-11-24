Ingressa a presó el responsable de la plantació de marihuana a Sant Hilari

El detingut com a presumpte responsable d’una plantació de marihuana en un bosc de Sant Hilari Sacalm , el passat dijous 20 de novembre, ha ingressat a la presó aquest cap de setmana per un delicte contra la salut pública. Així ho ha informat la Guàrdia Municipal de Sant Hilari, que ha manifestat la seva disconformitat amb la "contundència" habitual de les resolucions judicials. "En els últims temps sovint ens queixem que les resolucions judicials no són prou contundents. Tanmateix, quan les coses funcionen correctament, també cal posar-ho en valor", han expressat a través de les xarxes socials.
Segons els municipals, l'operació va sorgir arran de la sospita que hi havia una plantació de cànnabis en una zona boscosa, fet que es va confirmar la setmana passada, quan es van localitzar, en els espais per on es movien els individus sospitosos. En una operació policial coordinada amb la Policia Local d'Arbúcies i els Mossos d'Esquadra, es van intervenir 330 plantes de marihuana i 22 quilograms de cabdells ja secs i preparats per al seu transport i comercialització.
El cos local ha destacat el treball conjunt per dur a terme aquesta última intervenció i també "l’evident risc que assumeixen els agents en confrontar-se amb delinqüents potencialment perillosos". En aquesta línia, han "celebrat" que judicialment s’hagi resolt el cas amb l’ingrés a presó del detingut. "Si alguna cosa podem reclamar en matèria de seguretat pública és que les resolucions judicials permetin tancar els processos amb les corresponents condemnes penals per als individus que han estat processats policialment com a presumptes delinqüents", han comunicat des de la Guàrdia Municipal.
El cos reivindica aquesta opció com "l’única manera de combatre la reincidència i millorar la seguretat" dels carrers i la ciutadania hilarienca. En aquesta línia també s'havia expressat l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, que en declaracions a NacióBaixMontseny va manifestar la impotència de les administracions locals a l'hora de confrontar la reincidència. El batlle va valorar positivament la tasca dels cossos locals i va criticar la “certesa d'impunitat” que tenen els delinqüents i que afavoreix que tornin a cometre delictes. “El problema no és que no s'ofereixi un bon servei de seguretat, sinó que els delinqüents puguin cometre delictes i, després, tornar a casa de seguida”, explica.