Una plantació de marihuana i un detingut en un bosc de Sant Hilari

La Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm ha detingut un dels presumptes responsables d'una plantació de marihuana en una zona boscosa del municipi, després de dues setmanes de seguiment. Segons el cos local, l'operació va sorgir arran de la sospita que hi havia una plantació de cànnabis en aquesta zona, fet que s'ha confirmat aquesta setmana, quan es van localitzar, en els espais de bosc per on es movien els individus sospitosos.
En una operació policial coordinada amb la Policia Local d'Arbúcies i els Mossos d'Esquadra, es van intervenir 330 plantes de marihuana i 22 quilograms de cabdells ja secs i preparats per al seu transport i comercialització. Tot plegat, estava envasat en bosses de plàstic i capses de cartró i emmagatzemat en una barraca feta amb plàstics i ferros.
Segons les estimacions, el valor d'aquesta quantitat de cabdells podria oscil·lar entre els 115.000 i els 150.000 euros al mercat negre. Les investigacions prèvies van permetre delimitar espais boscosos on, presumptament, els individus implicats es movien per gestionar el cultiu. La Guàrdia Municipal de Sant Hilari, a través dels canals institucionals, ha valorat molt positivament l'organització entre els cossos de seguretat, una cooperació que ja s'havia produït en altres operacions similars a la localitat. "Estem segurs que el treball conjunt continuarà donant bons resultats", han expressat.
Més operacions aquest 2025
Aquesta no és l'única actuació a Sant Hilari vinculada al cànnabis aquest any, a l'agost la policia va fer una intervenció en una plaça de la localitat on s'estava consumint cànnabis on es van identificar diverses persones i en van denunciar dues per tinença de drogues a la via pública. D'altra banda, també van recuperar una moto robada, amb bosses de marihuana a l'interior i van intervenir en una plantació de petites dimensions situada en una finca de la vila.