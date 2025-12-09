Rescaten una persona atrapada que escalava el castell d'Hostalric

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest cap de setmana una persona que s'ha quedat penjada a la muralla d'Hostalric arran d'un despreniment de runa. Segons han avançat, l'individu intentava escalar un dels murs del castell de la vila i arran de la seva pujada van caure algunes pedres que van fer que "no veiés gaire clar" tornar a baixar amb els seus propis mitjans.
L'avís per aquest incident es va produir el diumenge 7 de desembre a les 14:04 hores i el va donar la mateixa persona involucrada. Els Bombers van activar dues dotacions de Maçanet de la Selva que van localitzar la persona a uns sis metres d'alçada i en bon estat de salut. A partir d'aquí es va fer el rescat seguint el procediment habitual "sense gran complicació".
En concret, es va treure una escala de ganxos i la persona va poder baixar pel seu propi peu sense dificultats, sempre, amb la supervisió dels bombers que s'havien mogut fins allà. El cos desconeix si la persona tenia o no permís per dur a terme aquesta escalada, que va ser en un dels monuments més emblemàtics de la vila.
Una de les característiques de la fortificació d’Hostalric és que es troba construïda sobre terreny irregular, i això es reflecteix en la seva forma peculiar. Seguia un sistema de defensa baluartat, on hi ha típics elements de l’època en què es va reformar, al segle XVIII, com recinte interior, fossat, obres exteriors i camí cobert. El Cavaller, la part més alta, ocupa l’espai de l’antic castell dels Cabrera.