Simulacre d'avís d'emergència al Vallès Oriental: com t'afectarà?

Protecció Civil farà una prova del sistema ES-Alert als telèfons mòbils que es trobin al Vallès Oriental pròxim 3 de novembre. El test d'enviament d'alertes als telèfons mòbils es farà a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Així doncs, el simulacre es traslladada a principis del mes vinent. Protecció Civil ha indicat que l'alerta s'enviarà a les deu del matí als dispositius mòbils que es trobin a les mateixes comarques que s'havien previst inicialment per a la prova, que havia de ser aquest dimecres.
El sistema d’enviaments massius ES-Alert a telèfons mòbils és molt útil, ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. Es farà servir només en els casos d’emergència greu en què l’autoritat de protecció civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions o bé accions que ha d’evitar fer.
L’objectiu principal dels simulacres és avaluar el funcionament del sistema i comprovar-ne l'eficàcia, a banda de fer difusió del mateix entre la població. Així, una vegada enviada l’alerta de prova, s’habilitarà una enquesta amb un qüestionari breu per verificar la rebuda de l’ES-Alert i altres qüestions que facilitin saber el coneixement de l’eina que té la població.
Què sortirà al telèfon mòbil?
Tots els telèfons mòbils que estiguin a la zona corresponent el dia indicat rebran un missatge al mòbil fort i estrident amb el següent missatge de text: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. ÉS UNA PROVA” i un enllaç a l’enquesta de valoració.
El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès. L’alerta s’aturarà quan s’accepti el missatge. També es rebrà l’alerta encara que s’estigui de pas per la zona on es farà la prova, sigui circulant per carretera o ferrocarril, sempre que s’hi passi en l’interval en què l’enviament estarà actiu, que serà d'aproximadament un quart d’hora.
Què cal fer?
Les persones que el rebin no han de trucar al 112, només cal que llegeixin el missatge abans de prémer la tecla que surti en pantalla per tal que el so finalitzi. Les persones que per raons de feina o bé per tenir una sensibilitat alta a certs sons no vulguin rebre’l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo, tot i que hi ha alguns models de telèfon en els que les alertes sonen encara que sigui en mode avió. També poden abaixar el volum del so del missatge com si es tractés d’una trucada normal prement el botó d'abaixar el so, i així llegir el missatge.
Com que l’eina de missatgeria desenvolupada per l’Estat és anònima i no inclou cap sistema de verificació de la recepció del missatge. La Generalitat habilitarà, com s’ha fet en les quatre proves realitzades fins ara, una enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma o de quina companyia són. Es tracta d’una enquesta anònima que no recull cap dada.