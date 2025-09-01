VÍDEO: els veïns de Santa Fe continuen les queixes contra les curses il·legals

Els veïns de Santa Fe del Montseny continuen amb les queixes contra les curses il·legals de cotxes i motocicletes després de detectar maniobres temeràries, voltes i derrapades, en diferents àmbits del cor del parc. Els veïns han enviat als mitjans un vídeo de protesta, que ha rebut en exclusiva NacióBaixMontseny.
En el clip, que vol denunciar públicament aquesta activitat il·legal, durant els primers minuts s'hi poden veure unes imatges del parc i la fauna silvestre que hi habita. El començament, doncs, està marcat pel silenci que envolta el parc i hi apareixen una sèrie de conceptes escrits com "Carta europea de turisme sostenible" o "tritó del Montseny".
Tot seguit, hi surt un veí de Santa Fe que anuncia: "Som els veïns de Santa Fe del Montseny i tenim una queixa". Malgrat que el representant veïnal comença a parlar, en el vídeo, la seva veu queda silenciada per un soroll estrident de motocicletes accelerant. Després, el soroll s'apaga i l'activista anuncia "tenim un pla" i, finalment, el clip acaba amb una imatge d'un tritó del Montseny que es menja una petita mosca.
Primers resultats de les protestes
Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, les queixes dels veïns ja han tingut els primers fruits. Tant és així que l'organització contra les curses il·legals ha aconseguit una reunió amb responsables de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra.
Els veïns reclamen "mesures concretes" i “efectives” per fer front a les curses i proposen la instal·lació de càmeres de control a les entrades i sortides de Santa Fe i més cooperació amb els cossos de seguretat i les administracions locals. "Hi ha trànsit i carreres il·legals, cada vegada sembla que el problema s'agreugi i que sigui menys el control que s'exerceix", ha declarat un veí a NacióBaixMontseny.
En aquesta línia, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha fet costat a les reivindicacions veïnals i ha demanat, en un comunicat, que s'instal·lin barreres en el nou pàrquing de Santa Fe, un dels llocs on es fan aquestes competicions il·legals. "Resulta evident que enlloc, i menys encara en un espai protegit, es poden organitzar infraestructures urbanes sense establir uns mecanismes d’ús públic i de control que els regeixin des del primer dia", han expressat.
En aquesta línia, els ecologistes també han demanat que el parc natural respongui a aquesta situació. "Veiem les conseqüències d’una política consistent en laissez faire, laissez passer, que ja ha estat contestada per la població del massís des de fa anys, particularment, després dels incidents provocats per la prepotència d’alguns visitants", exposa la Coordinadora.