Reobre l'aparcament públic de Can Casades a Santa Fe del Montseny

Ja han acabat les obres d’adequació dels aparcaments públics de Can Casades de Santa Fe de Montseny, al terme municipal de Fogars de Montclús. L’actuació, dotada d’un pressupost de 294.495,45 euros, té l’objectiu de millorar i regular l’estacionament de vehicles en un dels espais més freqüentats del parc natural.

L’aparcament principal, amb capacitat per a 74 cotxes, s’ha pavimentat i, en una segona fase, que es preveu que s’executi l’any 2026, es dotarà de sensors de lectura de matrícula i dues barreres per controlar-ne l’aforament. Aquests espais d'aparcament estan ubicats al quilòmetre 21 de la carretera BV-5114, a prop del Centre d’Informació de Can Casades.

Adequació dels espais

L’aparcament situat a peu de carretera s'ha dividit en diversos trams: una parada de bus, les places d’aparcament de temps limitat per a usuaris i visitants del centre d’informació, places d'aparcament de vehicles de serveis del parc i també algunes de reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

La millora a l’aparcament gran ha passat per endreçar la circulació de vehicles i persones i la delimitació de les àrees d’aparcament per a vehicles. D'aquesta manera, s’ha segregat la circulació dels vianants de la dels vehicles amb un recorregut circular que facilita l’accés als diferents itineraris que surten d’aquest punt i que permeten la trobada i el descans del visitant. Això ha implicat un canvi de paviment i un marcatge de separació de les places amb fites i paviments diferenciats.

Concretament, s'ha pavimentat la zona d’aparcament i s'han delimitat les places i un espai per a autocars entre setmana. En total, hi poden aparcar fins a 74 cotxes, en consonància amb l’estudi de capacitat d’acollida de l’entorn. A més, l’espai del voltant s’ha naturalitzat amb arbres i arbustos i alguns bancs per seure-hi.