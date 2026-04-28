Curses il·legals a Santa Fe del Montseny: «El problema està augmentant»

Les curses il·legals, voltes i derrapades de motos i cotxes esportius al parc natural del Montseny continuen, així ho ha denunciat l'Associació de veïns de Santa Fe de Montseny. L'agrupació ha explicat a NacióBaixMontseny que, el problema "està augmentant" i que s'estan detectant vehicles circulant a grans velocitats fora de "la temporada habitual". "L'època més forta de les motos és entre l'agost i el setembre, però enguany ja han començat amb l'arribada del bon temps", assegura Jaume Fitó, membre de l'Associació.
El passat cap de setmana els veïns ja es van queixar d'una dotzena de cotxes esportius que circulaven a velocitats temeràries per les carreteres del parc. Aquest no és un fet aïllat, els residents de Santa Fe detallen que són moltes les vegades que troben grups de vehicles circulant amb gran excés de velocitat en trams limitats a 30 o 50 per hora. Això es produeix, sobretot, en caps de setmana, dies festius i moments de poca afluència al parc, a primera hora del matí o durant la matinada.
Des de l'associació van concertar reunions amb els Mossos d'Esquadra i amb la Diputació de Barcelona, que es fa càrrec del parc natural, i van informar de les inquietuds veïnals, la majoria relacionades amb el soroll provocat pels vehicles, sobretot per les motos. Malgrat tot, expliquen, no està clar quina de les dues institucions s'ha d'ocupar de gestionar el problema. "La Diputació ens va dir textualment que la seva competència era de medi ambient, que de les carreteres se n'ocupen el Mossos. D'altra banda, però, la policia ens va tornar a derivar a la Diputació", afirma Fitó.
La proposta dels veïns és que el Montseny esdevingui una zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), una àrea delimitada administrativament, generalment en entorns naturals, que requereix mesures especials per conservar un nivell baix de soroll. "Aquestes curses fan que els veïns d'aquí no s'atreveixin a voltar pel Montseny durant els caps de setmana, les carreteres es converteixen en un lloc molt perillós", assegura.
En aquesta línia, des de l'associació reclamen més vigilància sobre l'incivisme dels visitants, que també es fa patent amb la brutícia que deixen en molts indrets protegits. "En la majoria de les àrees del Montseny no hi ha ningú, hi ha els guardes forestals d'onze a una, més o menys. A partir de llavors, la gent que viu en llocs allunyats ens hem d'espavilar sols", expliquen.