Cardedeu reurbanitza tres carrers: terminis i afectació

L'Ajuntament de Cardedeu ha començat les obres de reurbanització dels carrer de Lluïsa Oller i del Pou aquest dilluns 16 de març. Aquestes actuacions s'emmarquen en una renovació que també afectarà el carrer del Padró, prevista per inicis de juny i que tindrà una durada aproximada d'entre 3 i 4 mesos.
Els carrers Pou, Padró i Lluïsa Oller, concretament el tram entre Montseny i l'Avinguda d'Àngel Guimerà, seran objecte d'una reurbanització integral, que inclourà la renovació del clavegueram, la millora del paviment i de l'accessibilitat. Això es traduirà en la reforma dels carrers perquè siguin de plataforma única i se n'eliminin les barreres. Les obres, que han començat aquest dilluns, s'han pensat amb l'objectiu de minimitzar les afectacions al veïnat, reduir les molèsties i garantir el bon funcionament dels serveis.
L'actuació, informa l'Ajuntament, està subvencionada pel PUOSC 2025 - 2029, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2025 - 2029, amb un import atorgat de 195.000 euros entre les dues fases d'execució que tindran una durada d'entre 3 i 4 mesos cadascuna. Malgrat les obres, el consistori ha assegurat que es garantirà en tot moment l'accés a peu als habitatges i als establiments, tot i que els recorreguts de pas s'adaptaran segons l'evolució de l'obra.
Quines afectacions tindrà?
Pel que fa al trànsit, el carrer de Lluïsa Oller romandrà tancat en tot el seu tram, des de la plaça de Marc Viader fins a l’avinguda d’Àngel Guimerà. En el primer tram, entre la plaça de Marc Viader i el carrer Montseny, només hi podran accedir els vehicles del veïnat. Aquest tram serà de doble sentit de circulació i no estarà permès l'estacionament.
Al tram de les obres no hi podran circular cotxes, ni entrades ni sortides a pàrquings o garatges. També hi haurà canvi de sentit al carrer de Sant Josep. Els habitatges afectats pels canvis logìstics en la recollida d'escombraries seran aquells que estiguin al carrer de Lluïsa Oller (tram entre Montseny i Àngel Guimerà), el Carrer del Pou i el Carrer Montseny (entre Hospital i Sant Josep).
En lloc de deixar els cubells davant de la porta, els hauran de deixar en un dels dos punts de recollida que s'habilitaran a la cantonada Lluïsa Oller amb Montseny i la cantonada Lluïsa Oller amb Àngel Guimerà. Pel que fa al contenidor de vidre del carrer Montseny es trasllada a la cantonada amb l’avinguda del Rei en Jaume.