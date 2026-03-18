Més de 120.000 euros per reforçar camins forestals de Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor invertirà 126.766 euros en actuacions de manteniment de vies forestals, així ho ha anunciat el consistori a través dels canals institucionals. Les pluges intenses del 2025 van provocar diversos desperfectes als camins rurals i forestals de Sant Pere de Vilamajor. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de la vila va prioritzar les obres de manteniment i millora de la xarxa de camins del municipi.
En total, expliquen, es van arranjar 23,8 quilòmetres de camins durant el 2025, gairebé el doble del que es fa habitualment en un any. Sant Pere té una gran xarxa de camins públics, amb pistes que connecten les masies disseminades pel terme municipal i els vuit veïnats entre nuclis, barriades i urbanitzacions. "Aquesta extensió fa necessari planificar cada any les actuacions de manteniment i intervenir-hi progressivament en els trams que ho necessiten", han exposat.
Aquest 2026 el pressupost destinat a les reparacions i millores es distribueix en quatre partides diferents incloses en el pressupost municipal. Per al manteniment dels camins de terra municipals es destinen 41.000 euros, per a la millora de camins rurals i forestals 43.766,80 € i del Pla de Prevenció d'Incendis 34.000 euros més destinats als camins. D'altra banda també es preveu una partida de 8.000 euros per al manteniment de senders i corriols municipals.
El manteniment dels camins presenta també algunes dificultats afegides segons el tipus de terreny. A les zones de muntanya, els forts pendents poden provocar xaragalls o despreniments de marges després de tempestes intenses. A les zones de plana, en canvi, molts camins tenen sòls argilosos, que es poden deteriorar ràpidament amb la pluja si hi circulen vehicles just després. "Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament continuarà treballant per millorar progressivament l'estat de la xarxa de camins del municipi, especialment en els trams més afectats per les pluges", han expressat des del consistori.