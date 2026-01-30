Atorguen l’Esquema Nacional de Seguretat a l'Ajuntament de Llinars

L’Ajuntament de Llinars ha obtingut la certificació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), que acredita que els seus sistemes d’informació compleixen els estàndards exigits per l’Administració pública en matèria de seguretat de la informació, protecció de dades i continuïtat dels serveis. L’ENS està regulat pel Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i és una normativa de compliment obligat per a totes les administracions públiques.
Aquesta certificació és el resultat d’un procés de treball rigorós i transversal que ha implicat que es revisessin procediments, sistemes i mesures tècniques i organitzatives, amb l’objectiu de garantir una administració més segura, fiable i preparada davant possibles incidències o riscos de seguretat.
Tot i el seu caràcter obligatori, la complexitat tècnica i organitzativa del procés fa que actualment només un nombre molt reduït d’ajuntaments a Catalunya, 8 de 947, hagin assolit aquesta certificació. En aquest context, l’obtenció de l’ENS situa l’Ajuntament entre les administracions locals que han culminat amb èxit aquest procés d’adequació normativa.
L’obtenció de l’ENS comporta també l’aplicació de noves mesures i controls de seguretat en l’ús dels sistemes municipals, necessaris per complir la normativa i protegir adequadament la informació i les dades de la ciutadania. L'Ajuntament ha valorat molt positivament l'obtenció d'aquest reconeixement, que és fruit del treball coordinat dels tècnics i el govern municipal. "Amb aquesta certificació reforcem el compromís amb la seguretat digital, la transparència i la qualitat dels serveis públics", han expressat des del consistori.