La Batllòria decidirà el seu futur en un procés participatiu

La proposta per iniciar un procés participatiu sobre el model de governança de la Batllòria, s'ha aprovat al Consell de Poble aquest dimarts, 3 de febrer. La iniciativa de l'Equip de govern de Sant Celoni, ha tirat endavant amb 6 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. Aquest procés participatiu, fruit de l'acord de govern entre PSC i L'Alternativa està recollit al Pla d'Acció Municipal 2023-2027 i s'ha activat després de la protesta de l'Associació Veïnal de la Batllòria en el darrer ple municipal.
Com ja va avançar el tinent d'alcalde, Albert Planas, es tracta d'un mecanisme de participació ciutadana per fer una diagnosi del poble, "una anàlisi rigorosa", que permeti decidir quin ha de ser el millor sistema d'autogovern. "Es planteja amb l’objectiu d’empoderar la ciutadania, reforçar la cohesió social i comunitària, preservar la identitat i el patrimoni, i establir un marc de governança adaptat a la realitat actual del territori", ha expressat l'Ajuntament de Sant Celoni a través dels canals institucionals.
El procés participatiu, segons han avançat, constarà de tres etapes. Una primera fase on es farà una diagnosi compartida per comprendre la realitat actual del territori i identificar elements que condicionen el model de governança. Tot seguit, a la segona part, es contrastaran i es definiran els models viables de govern per a la Batllòria i es presentaran i es debatran "dins del marc legal vigent".
Finalment, les opcions es votaran en una consulta a la Batllòria per validar quin model obté més suport dels veïns. Segons ha avançat l'Ajuntament, es preveu que la durada total del procés sigui d'un any i mig. "Volem que sigui un instrument per garantir que la Batllòria evolucioni de forma cohesionada, legítima i amb la implicació directa dels seus veïns i veïnes", han explicat des del consistori.
L’Ajuntament de Sant Celoni, pròximament, constituirà un Grup de Treball, mitjançant un acord de Ple, on quedaran recollits els objectius del procés. Aquest grup coordinarà totes les fases i vetllarà per la qualitat i imparcialitat dels treballs.
(Hi haurà ampliació)